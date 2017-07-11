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11 июля 2017, 19:45 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник Владимир Денисов подписал однолетний контракт с минским «Динамо»

Минское «Динамо» объявило о подписании однолетнего контракта с защитником Владимиром Денисовым, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне 33-летний хоккеист выступал в составе челябинского «Трактора». Владимир отыграл в 50 матчах КХЛ (в том числе 5 встречах плей-офф), щабросил 1 шайбу и отдал 2 результативные передачи, набрав 3 очка при показателе полезности «+16», а также отбыл 72 минуты штрафа.

Всего у Денисова на счету в КХЛ 356 матчей, в которых набрал 59 очков по системе гол+пас (21+38).

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