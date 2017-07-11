Защитник Владимир Денисов подписал однолетний контракт с минским «Динамо»

В прошлом сезоне 33-летний хоккеист выступал в составе челябинского «Трактора». Владимир отыграл в 50 матчах КХЛ (в том числе 5 встречах плей-офф), щабросил 1 шайбу и отдал 2 результативные передачи, набрав 3 очка при показателе полезности «+16», а также отбыл 72 минуты штрафа.



Всего у Денисова на счету в КХЛ 356 матчей, в которых набрал 59 очков по системе гол+пас (21+38).