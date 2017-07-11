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11 июля 2017, 18:45 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Стал известен календарь первых домашних игр клубов КХЛ в новом сезоне

Стал известен календарь первых домашних игр, которые проведут клубы КХЛ в новом сезоне, который опубликован пресс-службой турнира.

Сезон стартует 21 августа, и в тот же день домашний матч сыграет — первой из всех команд — питерский СКА. Последний матч 16 сентября проведёт дома финский «Йокерит».

Полная версия календаря 10-го сезона Континентальной хоккейной лиги станет известна завтра, 12 июля. Каждой команде предстоит провести по 56 матчей.
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