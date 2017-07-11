Вратарь Еременко подписал контракт с «Динамо» на два года
МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Динамо» подписал двухлетний контракт с вратарем Александром Еременко. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе клуба.
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«Еременко подписал соглашение с “Динамо”. Оно рассчитано на двухлетний срок», — сообщили в
Еременко выступал за «Динамо» последние шесть лет. В составе команды голкипер дважды выиграл Кубок Гагарина (2012, 2013). Он признавался лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги (2012, 2013), в те же годы был назван самым ценным игроком