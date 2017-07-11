Вратарь Еременко подписал контракт с «Динамо» на два года

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«Еременко подписал соглашение с “Динамо”. Оно рассчитано на двухлетний срок», — сообщили в пресс-службе клуба.