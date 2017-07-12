Егор Бабенко стал игроком ХК «Лада»

В сезоне 2014/15 Егор защищал цвета «Ладьи», установив ее рекорд по числу заброшенных в регулярном сезоне шайб (27). Всего в 53 играх регулярного сезона в активе Бабенко 50 (27+23) очков, 78 минут штрафа при показателе полезности «+1». В 4 матчах плей-офф в его активе было 2 (1+1) очка, 2 минуты штрафа при показателе полезности «-5».

Предыдущие два сезона Егор провел за океаном в юниорской команде «Летбридж Харрикейнз» (WHL). В регулярном сезоне Егор Бабенко набрал 55 (24+31) очков в 66 играх, в 20 матчах плей-офф в его активе 23 (10+13) очка, войдя в десятку лучших бомбардиров плей-офф, сообщает официальный сайт клуба.