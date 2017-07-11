Скривенс может пропустить матчи Кубка Республики Башкортостан
Голкипер «Салавата Юлаева» Бен Скривенс может пропустить предсезонный турнир в Уфе на Кубок Республики Башкортостан.
Как сообщает «Бизнес Online», новичок уфимской команды Континентальной хоккейной лиги получил приглашение из олимпийской сборной Канады и сыграет на турнире в
Кубок Республики Башкортостан пройдёт с 15 по 18 августа, в нём примут участие уфимский «Салават Юлаев», владивостокский «Адмирал», нижнекамский «Нефтехимик» и тольяттинская «Лада».
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