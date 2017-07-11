Скривенс может пропустить матчи Кубка Республики Башкортостан

Как сообщает «Бизнес Online», новичок уфимской команды Континентальной хоккейной лиги получил приглашение из олимпийской сборной Канады и сыграет на турнире в Санкт-Петербурге, который состоится в эти же дни.



Кубок Республики Башкортостан пройдёт с 15 по 18 августа, в нём примут участие уфимский «Салават Юлаев», владивостокский «Адмирал», нижнекамский «Нефтехимик» и тольяттинская «Лада».