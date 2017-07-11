Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30352298/
11 июля 2017, 15:54 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Скривенс может пропустить матчи Кубка Республики Башкортостан

Голкипер «Салавата Юлаева» Бен Скривенс может пропустить предсезонный турнир в Уфе на Кубок Республики Башкортостан.

Как сообщает «Бизнес Online», новичок уфимской команды Континентальной хоккейной лиги получил приглашение из олимпийской сборной Канады и сыграет на турнире в Санкт-Петербурге, который состоится в эти же дни.

Кубок Республики Башкортостан пройдёт с 15 по 18 августа, в нём примут участие уфимский «Салават Юлаев», владивостокский «Адмирал», нижнекамский «Нефтехимик» и тольяттинская «Лада».

Салават Юлаев
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера