Евгений Корешков: Мы поменяли полкоманды, рано или поздно это нужно было сделать

В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz о подготовке к новому сезону рассказал главный тренер «Барыса» Евгений Корешков.



— Евгений Геннадьевич, когда команда собралась, каков план работы?

— 2 июля все клубы КХЛ официально стали тренироваться и «Барыс» не исключение. Первый микроцикл — первая неделя, был такой втягивающий период. Мы пригласили на сборы молодых ребят, 6 игроков99 года рождения. На данный момент проходит вторая неделя сборов, нагрузка потихонечку поднимается. Здесь уже тренируются ребята из «Номада» порядка 10 игроков, включая и главного тренера Юрия Михайлиса. То есть вот эта вертикаль «Барыс», «Номад», «Снежные барсы» сейчас заработала, и мы надеемся, что она будет работать на протяжении всего сезона.



— У кого-то просмотровые контракты, а значит не все, кто тренируются, останутся в составе?

— На данный момент мы тренируемся в двух группах на две команды поделены, разумеется, много игроков находятся и на просмотровых контрактах и двусторонних, то есть уже ближе к сезону мы определимся с основным составом и только лучшие попадут в систему «Барыса». Но опять же за теми, кто не попадет, мы будем внимательно наблюдать и в молодежной команде, и в фарм-клубе.



— Завтра станет известен календарь КХЛ, лига предварительно отправляла его клубам, насколько он удобен, были ли замечания?

— Я скажу так, еще не видел ни один тренер его, но скажу, что ни один президент клуба не был доволен идеальным календарем, все-таки КХЛ календарь подстраивает под национальную сборную, тем более в этом году и Олимпийские игры, поэтому то что нам предоставят так будем играть.



— Прибыли новые игроки — легионеры на которых делается ставка. Насколько по-вашему они смогут заменить лидеров — Бойда и Боченски новички?

— Все зависит от игроков, я думаю, все ребята которые пришли — с характером. Игроки хорошего уровня, мы поменяли полкоманды, сильно омолодились, думаю это правильное направление. Рано или поздно — это нужно было сделать, мы решили сделать это сейчас. Надеюсь все новички принесут пользу «Барысу» в этом сезоне.



— Сен-Пьер и Доус еще не приехали, когда они прибудут?

— Что касается Мартена Сен-Пьера и Найджела Доуса, они действительно находятся у себя на родине и в ближайшее время, день-два и они прибудут в расположение «Барыса».



— Действительно очень много молодежи, видите ли вы в ком-то потенциал, будут ли новые имена?

— Чтобы появились новые звезды из состава «Снежных барсов», конечно, надо еще подождать. Тоже самое касается и «Номада». Все-таки уровень КХЛ намного выше и нужно время, чтобы поднять их уровень. Хотя, когда мы взяли нескольких игроков 99 года рождения, нам очень понравились и вратарская линия, и защитники. Это хорошее дальновидное подкрепление. Что касается «Номада», все же немного не хватает устойчивости. Но все в их руках, мы постараемся им помочь, подготовить.



— Никита Михайлис стал лучшим игроком сезона по мнению журналистов, что думаете о его роли в будущем сезоне?

— Никита Михайлис — лучший хоккеисты Казахстана, мы его поздравили на тренировке, он впервые стал лучшим, мы пожелали, чтобы это произошло и во второй, и в третий раз. А потенциал у Никиты огромный, он очень хорошо играет на пятаке, очень нестандартно, хитро может и хороший пас отдать и сам завершить атаку. У него большое будущее и с ним мы плотно работаем и надеемся, что принесет пользу.



— Не слышно о продлении контракта Кирилла Панюкова, он весь прошлый сезон провел в первой команде?

— Пока ведутся переговоры, не готов ответить на этот вопрос. Все решится буквально сегодня-завтра.



— Что скажете по вратарской линии? Остался Карлссон, и как мы понимаем, Сергей Кудрявцев будет его бэкапом?

— Разумеется, номер один — это Хенрик Карлссон, который просто блестяще отыграл в прошлом сезоне и стал любимцем публики. Номер два — мы пригласили Сергея Кудрявцева из «Торпедо», парень очень перспективный, опять же с казахстанским паспортом, может играть и за сборную. Ему 22 года и пора уже попробовать свои силы в КХЛ, но опять же, здорово, что Карлссон настолько опытен, он многому сможет у него научиться, год-два и Сергей станет уже основным вратарем. Третьего вратаря будем привлекать опять же только своих — у нас есть Мальгин из чемпионского состава «Номада» и Каратаев 99-го года рождения.



— Вы скоро уезжаете в Алматы, что думаете о том, что сборы впервые будут на новой базе в Казахстане?

— Действительно, у нас с 15 по 28 июля запланированы сборы в Алматы, там суперсовременный комплекс «Акбулак», где мы проведем ударный цикл, нагрузки будут очень тяжелыми, по 4 тренировки в день. После этих сборов мы потихонечку будем определяться с составом. Поскольку впереди два турнира — с 6 по 12 августа, Кубок Президента в Астане и дальше с 16 по 19 состоится турнир в Омске. Буквально три дня и 22 августа мы стартуем уже дома на нашей арене в регулярном чемпионате.