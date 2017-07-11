Евгений Корешков: Мы поменяли полкоманды, рано или поздно это нужно было сделать
Хоккеисты «Барыса» уже собрались в Астане, где проводят первый этап подготовки к новому сезону. Практически все игроки уже в расположении клуба и в субботу отправятся в горы Алматы, где проведут
учебно-тренировочные сборы. Новый тренер, новые игроки, новые задачи.
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В интервью корреспонденту республиканского
— Евгений Геннадьевич, когда команда собралась, каков план работы?
— 2 июля все клубы КХЛ официально стали тренироваться и «Барыс» не исключение. Первый микроцикл — первая неделя, был такой втягивающий период. Мы пригласили на сборы молодых ребят, 6 игроков99 года рождения. На данный момент проходит вторая неделя сборов, нагрузка потихонечку поднимается. Здесь уже тренируются ребята из «Номада» порядка 10 игроков, включая и главного тренера Юрия Михайлиса. То есть вот эта вертикаль «Барыс», «Номад», «Снежные барсы» сейчас заработала, и мы надеемся, что она будет работать на протяжении всего сезона.
— У
— На данный момент мы тренируемся в двух группах на две команды поделены, разумеется, много игроков находятся и на просмотровых контрактах и двусторонних, то есть уже ближе к сезону мы определимся с основным составом и только лучшие попадут в систему «Барыса». Но опять же за теми, кто не попадет, мы будем внимательно наблюдать и в молодежной команде, и в
— Завтра станет известен календарь КХЛ, лига предварительно отправляла его клубам, насколько он удобен, были ли замечания?
— Я скажу так, еще не видел ни один тренер его, но скажу, что ни один президент клуба не был доволен идеальным календарем,
— Прибыли новые игроки — легионеры на которых делается ставка. Насколько
— Все зависит от игроков, я думаю, все ребята которые пришли — с характером. Игроки хорошего уровня, мы поменяли полкоманды, сильно омолодились, думаю это правильное направление. Рано или поздно — это нужно было сделать, мы решили сделать это сейчас. Надеюсь все новички принесут пользу «Барысу» в этом сезоне.
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— Что касается Мартена
— Действительно очень много молодежи, видите ли вы в
— Чтобы появились новые звезды из состава «Снежных барсов», конечно, надо еще подождать. Тоже самое касается и «Номада».
— Никита Михайлис стал лучшим игроком сезона по мнению журналистов, что думаете о его роли в будущем сезоне?
— Никита Михайлис — лучший хоккеисты Казахстана, мы его поздравили на тренировке, он впервые стал лучшим, мы пожелали, чтобы это произошло и во второй, и в третий раз. А потенциал у Никиты огромный, он очень хорошо играет на пятаке, очень нестандартно, хитро может и хороший пас отдать и сам завершить атаку. У него большое будущее и с ним мы плотно работаем и надеемся, что принесет пользу.
— Не слышно о продлении контракта Кирилла Панюкова, он весь прошлый сезон провел в первой команде?
— Пока ведутся переговоры, не готов ответить на этот вопрос. Все решится буквально
— Что скажете по вратарской линии? Остался Карлссон, и как мы понимаем, Сергей Кудрявцев будет его бэкапом?
— Разумеется, номер один — это Хенрик Карлссон, который просто блестяще отыграл в прошлом сезоне и стал любимцем публики. Номер два — мы пригласили Сергея Кудрявцева из «Торпедо», парень очень перспективный, опять же с казахстанским паспортом, может играть и за сборную. Ему 22 года и пора уже попробовать свои силы в КХЛ, но опять же, здорово, что Карлссон настолько опытен, он многому сможет у него научиться,
— Вы скоро уезжаете в Алматы, что думаете о том, что сборы впервые будут на новой базе в Казахстане?
— Действительно, у нас с 15 по 28 июля запланированы сборы в Алматы, там суперсовременный комплекс «Акбулак», где мы проведем ударный цикл, нагрузки будут очень тяжелыми, по 4 тренировки в день. После этих сборов мы потихонечку будем определяться с составом. Поскольку впереди два турнира — с 6 по 12 августа, Кубок Президента в Астане и дальше с 16 по 19 состоится турнир в Омске. Буквально три дня и 22 августа мы стартуем уже дома на нашей арене в регулярном чемпионате.
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