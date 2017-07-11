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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30352293/
11 июля 2017, 15:52 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Евгений Корешков: Мы поменяли полкоманды, рано или поздно это нужно было сделать

Хоккеисты «Барыса» уже собрались в Астане, где проводят первый этап подготовки к новому сезону. Практически все игроки уже в расположении клуба и в субботу отправятся в горы Алматы, где проведут учебно-тренировочные сборы. Новый тренер, новые игроки, новые задачи.

Хоккеисты <span class=error>Барыса</span> уже собрались в <span class=error>Астане</span> где проводят первый этап подготовки к новому сезону. Практически все игроки уже в расположении клуба и в субботу отправятся в горы <span class=error>Алматы</span> где проведут <nobr>учебно-тренировочные</nobr> сборы. Новый тренер новые игроки новые задачи. Увеличить
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В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz о подготовке к новому сезону рассказал главный тренер «Барыса» Евгений Корешков.

 — Евгений Геннадьевич, когда команда собралась, каков план работы?
— 2 июля все клубы КХЛ официально стали тренироваться и «Барыс» не исключение. Первый микроцикл — первая неделя, был такой втягивающий период. Мы пригласили на сборы молодых ребят, 6 игроков99 года рождения. На данный момент проходит вторая неделя сборов, нагрузка потихонечку поднимается. Здесь уже тренируются ребята из «Номада» порядка 10 игроков, включая и главного тренера Юрия Михайлиса. То есть вот эта вертикаль «Барыс», «Номад», «Снежные барсы» сейчас заработала, и мы надеемся, что она будет работать на протяжении всего сезона.

 — У кого-то просмотровые контракты, а значит не все, кто тренируются, останутся в составе?
— На данный момент мы тренируемся в двух группах на две команды поделены, разумеется, много игроков находятся и на просмотровых контрактах и двусторонних, то есть уже ближе к сезону мы определимся с основным составом и только лучшие попадут в систему «Барыса». Но опять же за теми, кто не попадет, мы будем внимательно наблюдать и в молодежной команде, и в фарм-клубе.

 — Завтра станет известен календарь КХЛ, лига предварительно отправляла его клубам, насколько он удобен, были ли замечания?
— Я скажу так, еще не видел ни один тренер его, но скажу, что ни один президент клуба не был доволен идеальным календарем, все-таки КХЛ календарь подстраивает под национальную сборную, тем более в этом году и Олимпийские игры, поэтому то что нам предоставят так будем играть.

 — Прибыли новые игроки — легионеры на которых делается ставка. Насколько по-вашему они смогут заменить лидеров — Бойда и Боченски новички?
— Все зависит от игроков, я думаю, все ребята которые пришли — с характером. Игроки хорошего уровня, мы поменяли полкоманды, сильно омолодились, думаю это правильное направление. Рано или поздно — это нужно было сделать, мы решили сделать это сейчас. Надеюсь все новички принесут пользу «Барысу» в этом сезоне.

 — Сен-Пьер и Доус еще не приехали, когда они прибудут?
— Что касается Мартена Сен-Пьера и Найджела Доуса, они действительно находятся у себя на родине и в ближайшее время, день-два и они прибудут в расположение «Барыса».

 — Действительно очень много молодежи, видите ли вы в ком-то потенциал, будут ли новые имена?
— Чтобы появились новые звезды из состава «Снежных барсов», конечно, надо еще подождать. Тоже самое касается и «Номада». Все-таки уровень КХЛ намного выше и нужно время, чтобы поднять их уровень. Хотя, когда мы взяли нескольких игроков 99 года рождения, нам очень понравились и вратарская линия, и защитники. Это хорошее дальновидное подкрепление. Что касается «Номада», все же немного не хватает устойчивости. Но все в их руках, мы постараемся им помочь, подготовить.

 — Никита Михайлис стал лучшим игроком сезона по мнению журналистов, что думаете о его роли в будущем сезоне?
— Никита Михайлис — лучший хоккеисты Казахстана, мы его поздравили на тренировке, он впервые стал лучшим, мы пожелали, чтобы это произошло и во второй, и в третий раз. А потенциал у Никиты огромный, он очень хорошо играет на пятаке, очень нестандартно, хитро может и хороший пас отдать и сам завершить атаку. У него большое будущее и с ним мы плотно работаем и надеемся, что принесет пользу.

 — Не слышно о продлении контракта Кирилла Панюкова, он весь прошлый сезон провел в первой команде?
— Пока ведутся переговоры, не готов ответить на этот вопрос. Все решится буквально сегодня-завтра.

 — Что скажете по вратарской линии? Остался Карлссон, и как мы понимаем, Сергей Кудрявцев будет его бэкапом?
— Разумеется, номер один — это Хенрик Карлссон, который просто блестяще отыграл в прошлом сезоне и стал любимцем публики. Номер два — мы пригласили Сергея Кудрявцева из «Торпедо», парень очень перспективный, опять же с казахстанским паспортом, может играть и за сборную. Ему 22 года и пора уже попробовать свои силы в КХЛ, но опять же, здорово, что Карлссон настолько опытен, он многому сможет у него научиться, год-два и Сергей станет уже основным вратарем. Третьего вратаря будем привлекать опять же только своих — у нас есть Мальгин из чемпионского состава «Номада» и Каратаев 99-го года рождения.

 — Вы скоро уезжаете в Алматы, что думаете о том, что сборы впервые будут на новой базе в Казахстане?
— Действительно, у нас с 15 по 28 июля запланированы сборы в Алматы, там суперсовременный комплекс «Акбулак», где мы проведем ударный цикл, нагрузки будут очень тяжелыми, по 4 тренировки в день. После этих сборов мы потихонечку будем определяться с составом. Поскольку впереди два турнира — с 6 по 12 августа, Кубок Президента в Астане и дальше с 16 по 19 состоится турнир в Омске. Буквально три дня и 22 августа мы стартуем уже дома на нашей арене в регулярном чемпионате.

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