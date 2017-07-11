Почему ЦСКА выиграет Кубок Гагарина?

Давайте вспомним, кто завоевывал главный трофей КХЛ в последние годы. «Магнитка» и СКА — по два раза. Команды, которые искали счастье у чужих ворот. В которых зажигали-феерили, делали погоду мастера атаки — Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Ян Коварж, Илья Ковальчук, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Никита Гусев.

Время «волчьих стай» — имею в виду чемпионское «Динамо"-2012, 2013, где не было звезд за вычетом вратаря Александр Еременко — прошло. Да и то если бы не голы Михаила Анисина, не видать бело-голубым их первого Кубка Гагарина.

Ныне у ЦСКА — богатый выбор форвардов-созидателей — Кирилл Капризов, Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Антон Бурдасов, Андрей Светлаков, с некоторой оговоркой — Валерий Ничушкин. Остается таким богатством правильно распорядиться. Но это, согласитесь, приятные хлопоты, хотя очень ответственные.

А уже с силовиками-разрушителями у команды Игоря Никитина — полный комплект, даже с запасом. Причем Сергей Андронов, Иван Телегин, Роман Любимов понюхали пороху на чемпионатах мира, а второй из них — даже на Кубке мира в Торонто. Эти парни, кстати, при необходимости способны забивать важные голы.

Такой россыпью в атаке не может похвастать ни один из претендентов на титул — ни СКА после потери Дадонова и Шипачева, ни «Магнитка», лишившаяся Зарипова, Семина, защитников-созидателей Ли и Антипина. Об «Ак Барсе», «Авангарде», «Локомотиве» и «Салавате Юлаеве» даже говорить не стоит. Эти клубы с чемпионской историей готовы сражаться за Кубок Гагарина разве что на бумаге. Пусть не обижается уважаемый четырехкратный обладатель трофея и пятикратный чемпион страны Зарипов, вернувшийся в «Ак Барс».

Линия обороны ЦСКА по звонкости имен уступает питерской. Но надо знать, кто теперь московских армейцев тренирует. Лучшие специалисты по защитникам — Игорь Никитин и Дмитрий Юшкевич. Оба имеют опыт сборной. А первый из них был востребован и Зинэтулой Билялетдиновым, а теперь и Олегома Знарком. Так что оборонительный фундамент они заложат в первую очередь. Что бы там ни говорили о новом игровом направлении — на атаку и голы. При Дмитрии Квартальнове лишь Никите Зайцеву и Игорю Ожиганову разрешалось пересекать красную линию, углубляться в чужую зону. Вряд ли Никитин, которого кое-кто продолжает считать перестраховщиком, отойдет от этого направления.

Впрочем, в регулярном чемпионате можно и поэкспериментировать, поискать золотую середину. Ведь совсем не обязательно выигрывать гладкий турнир в четвертый раз подряд. Сам Никитин на первой пресс-конференции в статусе главного тренера без обиняков об этом говорил. В плей-офф же хоккей упрощается. Формула кубкового успеха не выглядит громоздкой — надежность тылов, обеспечиваемая вратарем, плюс эффективные бригады большинства. Первая составляющая у ЦСКА уже есть. Илья Сорокин это доказал еще в позапрошлом сезоне, сняв джек-пот на финальном вечере КХЛ по раздаче слонов. Правда, в прошлом чемпионате и особенно в плей-офф он не был столь удачлив, как прежде. Но и провалов а-ля Игорь Акинфеев избежал. Теперь у ЦСКА — новый тренер вратарей, Константин Власов из «Адмирала». Я слышал о нем очень лестные отзывы, его сравнивают с Рашитом Давыдовым из СКА и сборной, у которого прогрессируют даже бесталанные голкиперы, не говоря уже о середняках.