Почему ЦСКА выиграет Кубок Гагарина?
Московские армейцы решительно усилили состав, а их главные конкуренты стали слабее — вот где зарыта победа ЦСКА в Кубке Гагарина.
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Видимо, что-то случилось...
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Давайте вспомним, кто завоевывал главный трофей КХЛ в последние годы. «Магнитка» и СКА — по два раза. Команды, которые искали счастье у чужих ворот. В которых
Время «волчьих стай» — имею в виду чемпионское «Динамо"-2012, 2013, где не было звезд за вычетом вратаря Александр Еременко — прошло. Да и то если бы не голы Михаила Анисина, не видать
Ныне у ЦСКА — богатый выбор
А уже с
Такой россыпью в атаке не может похвастать ни один из претендентов на титул — ни СКА после потери Дадонова и Шипачева, ни «Магнитка», лишившаяся Зарипова, Семина,
Линия обороны ЦСКА по звонкости имен уступает питерской. Но надо знать, кто теперь московских армейцев тренирует. Лучшие специалисты по защитникам — Игорь Никитин и Дмитрий Юшкевич. Оба имеют опыт сборной. А первый из них был востребован и Зинэтулой Билялетдиновым, а теперь и Олегома Знарком. Так что оборонительный фундамент они заложат в первую очередь. Что бы там ни говорили о новом игровом направлении — на атаку и голы. При Дмитрии Квартальнове лишь Никите Зайцеву и Игорю Ожиганову разрешалось пересекать красную линию, углубляться в чужую зону. Вряд ли Никитин, которого
Впрочем, в регулярном чемпионате можно и поэкспериментировать, поискать золотую середину. Ведь совсем не обязательно выигрывать гладкий турнир в четвертый раз подряд. Сам Никитин на первой
Есть еще один фактор, который может сыграть в пользу ЦСКА, — олимпийский. Не секрет, лидеры СКА — Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Плотников,
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