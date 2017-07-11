Панин: В ЦСКА мы были большой семьёй

Хоккеист перешёл в «Салават Юлаев». 31-летний защитник провёл в ЦСКА последние три сезона и в 2015 году стал чемпионом России. В сезоне-2016/17 он сыграл 32 матча в регулярном чемпионате, набрав 8 (4+4) очков при показателе полезности «+8». В восьми матчах плей-офф отметился тремя голевыми передачами при показателе полезности «+1». Ранее Панин шесть лет (2008−2014) выступал за «Ак Барс», в составе которого дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 89 (16+73) очков в 438 матчах при показателе полезности «+113».

«Хочу поблагодарить ЦСКА за три очень крутых года в команде. Спасибо каждому человеку, болельщику, фанату, который переживал и поддерживал команду. Спасибо тем, кто осуждал, кто негативно относился. Благодарю тренерский штаб и руководство за доверие, спасибо врачам, массажистам и всему обслуживающему персоналу за отношение и профессионализм, ну и, конечно, всем пацанам, с которыми я играл. Мы вместе были большой семьёй! Всем удачи! Но спортивного принципа никто не отменял», — отметил Панин.

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