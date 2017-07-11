Пресс-атташе «Динамо»: С Ерёменко подписан контракт, с Терещенко переговоры
Пресс-атташе московского «Динамо» Иван Хавхало рассказал о ситуации вокруг нападающего Алексея Терещенко.
«Подтверждаю, что я стал начальником
Терещенко, Ерёменко? Разговор был с ними проведён. Но нужно понимать, что они настаивали конкретно не на том, чтобы были выплачены деньги. Они настаивали на том, что нужно прояснить некоторые вопросы, потому что возникла немного странная ситуация, которая в итоге породила некий информационный вакуум. Сейчас всё это прояснилось. Никаких претензий у игроков “Динамо” к руководству нет, в том числе и у Алексея Терещенко. А со старым руководством решать вопросы уже будут специальные обученные люди, это не дело хоккеистов. Они должны тренироваться и готовиться к сезону. Терещенко пока
Когда будут погашены долги перед хоккеистами? Этот вопрос нужно адресовать господину Сафронову», — цитирует Хавхало «Бизнес Online».