Пресс-атташе «Динамо»: С Ерёменко подписан контракт, с Терещенко переговоры

«Подтверждаю, что я стал начальником пресс-службы и новым пресс-атташе “Динамо”. Позиция клуба по поводу решения по делу игроков, ставших неограниченно свободными агентами? Это дело руководства АНО, мы новое юридическое лицо. Те игроки, которые хотели остаться в “Динамо”, остались в клубе. Те, кто хотел уйти на другие условия, ушли, посчитав их лучшими. Но наш главный тренер уже сказал, что никто ни на кого не обижается. Мы идём дальше, работаем. Состав боевой.



Терещенко, Ерёменко? Разговор был с ними проведён. Но нужно понимать, что они настаивали конкретно не на том, чтобы были выплачены деньги. Они настаивали на том, что нужно прояснить некоторые вопросы, потому что возникла немного странная ситуация, которая в итоге породила некий информационный вакуум. Сейчас всё это прояснилось. Никаких претензий у игроков “Динамо” к руководству нет, в том числе и у Алексея Терещенко. А со старым руководством решать вопросы уже будут специальные обученные люди, это не дело хоккеистов. Они должны тренироваться и готовиться к сезону. Терещенко пока де-юре не является игроком “Динамо”. Сейчас с ним ведутся переговоры. Он хочет остаться в “Динамо”. Так что дело за малым — подписать контракт. Терещенко пока всё равно готовится к сезону по индивидуальной программе. Он не может тренироваться после операции. С Еремёнко подписан контракт на два года.



Когда будут погашены долги перед хоккеистами? Этот вопрос нужно адресовать господину Сафронову», — цитирует Хавхало «Бизнес Online».