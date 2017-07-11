«Стиль “Динамо” не изменится». Как «зубры» провели первую тренировку на льду

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А совсем скоро ее, команду, увидят и болельщики. На самое ближайшее время запланирован своего рода «День открытых дверей», куда могут прийти желающие увидеть хоккеистов и даже задать вопросы, в том числе — и Горди Дуайеру. Впрочем, о деталях дня и программы мероприятия клуб сообщит сам.



Пока же сообщаем мы: первая ледовая тренировка состоялась. Спустя неделю после выхода из отпуска, медосмотра и втягивающих занятий. Час, проведенный на главном овале «Минск-Арены», был посвящен работе, главный смысл которой заключался в скорости и быстроте. Для понимания этого можно было не глядеть на площадку, а слушать игроков — о требованиях интенсивной работы они говорили в один голос.



Нынче на контрактах в клубе — исключая, разумеется, просмотровые соглашения — 20 хоккеистов. Вратари: Степан Горячевских и Михаил Карнаухов; защитники: Роман Дюков, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель и Илья Шинкевич; нападающие: Дмитрий Амброжейчик, Дмитрий Буйницкий, Артем Волков, Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Данила Карабань, Александр Китаров, Роб Клинкхаммер, Евгений Ковыршин, Александр Кулаков, Александр Матерухин, Александр Павлович и Андрей Степанов. Плюс ждут определенности касательно своего будущего статуса Руслан Васильчук, Егор Воронов, Дмитрий Знахаренко, Богдан Зозон и Никита Устиненко.



Не все из них были во вторник на льду. По разным причинам. Гаврус и Зозон работают по индивидуальной программе и пока избегают льда. Правда, вскорости должны присоединиться к команде. Также отсутствует Клинкхаммер, чье прибытие ожидается в течение недели. Об этом и прочем после завершения тренировки представителям СМИ рассказал Горди Дуайер (публикуется по материалам sport.tut.by).



Мне у вас очень нравится. Видно, что в Минске есть хоккейное сообщество, условия созданы просто замечательные. Я отметил ваш город еще раньше, когда приезжал сюда с «Медвещаком». Не сомневаюсь, что переход в «Динамо» — правильный шаг.

Какие впечатления от первой тренировки на льду?

Это только начало подготовки, поэтому далекоидущие выводы делать рановато. Но видно, что игроки хотят себя сразу показать. Они сразу включились в работу, показали хороший темп на тренировке. Думаю, они также очень рады старту сезона.

Какого стиля будет придерживаться команда?

Мы будем играть быстро и показывать силовой хоккей. В лиге очень много мастеровитых команд, и чтобы бороться с ними, нужно играть жестко и быстро. Думаю, болельщикам такой хоккей придется по душе.

Вы сказали, что в команде будет пять легионеров. Одно место занято Робом Клинкхаммером. Уже определились, какие позиции планируете усилить за счет иностранных хоккеистов?

Процесс продолжается, и мне сложно делать какие-то заявления, так как я только начал знакомиться с командой. Сейчас мы присматриваемся к возможным новичкам и анализируем, кто может помочь нам. Переговоры уже идут, кто-то наверняка присоединится к «Динамо» до начала сезона. Постараемся подписать максимально хороших игроков.

Сегодня на льду не было Роба Клинкхаммера…

Он прилетит на выходных. После долгого сезона у Роба накопилось много дел. Определенно ему нужно время, чтобы со всем разобраться. Мы с нетерпением его ждем.

Вратарская линия нуждается в усилении?

Конечно, это одна из позиций, на которую мы ищем нового игрока. После ухода Скривенса в «Салават Юлаев» возникла необходимость искать нового голкипера. Сейчас клуб рассматривает несколько отличных кандидатур. Думаю, в скором времени мы сделаем выбор.

Артур Гаврус занимался индивидуально…

Он продолжает восстанавливаться после травмы, полученной еще в прошлом сезоне. Скоро Артур присоединится к общей группе. Также небольшое повреждение получил защитник Богдан Зозон.

В бытность игроком вы нередко вступали в драки. Как считаете, минскому «Динамо» нужен тафгай?

Мы определенно будем играть жестко, будем применять силовую борьбу. Но за последние годы хоккей немного изменился. Когда я играл, тафгаи были популярны, а сейчас в них просто нет смысла.

Александр Матерухин:



Как отдохнули? Где провели отпуск?

Отлично! Был за границей. С семьей летал в Испанию, отдыхали на острове. Набрались сил и позитива.

Как встретили новость о расставании с Крэйгом Вудкрофтом и назначение Горди Дуайера?

В хоккее такая ситуация нормальна. Иногда бывает, что увольняют и тренеров, и игроков, а им на смену приходят другие.

Какое впечатление оставляет новый наставник?

Пока мы не успели достаточно близко с ним познакомиться. По сути, лишь второй день работаем вместе. Фамилия, естественно, была знакома. А как человека и специалиста еще придется узнать. Раз «Динамо» с ним решило сотрудничать, значит, это хороший тренер. Почему бы нет? В 39 лет тренировать команду КХЛ не каждый сможет.

Какие требования он предъявляет, уже есть понимание?

Интенсивная работа. Успех придет только через труд. По ходу сезона однозначно последуют какие-то конкретные внушения, однако сейчас первое и главное — это интенсивная работа.

Есть ощущение, что грядущий чемпионат станет особенным?

В чем?

По его окончании сможете сыграть за сборную Беларуси…

А, в этом смысле… Сезон еще не начался. Так далеко не думал, не загадывал. Посмотрим. Не против ли я? Конечно, нет!

Не за горами Кубок Минска: насколько там важен результат?

В первую очередь необходимо хорошо сыграть. Понятное дело, будем выходить не для того, чтобы проигрывать. Но, помимо этого, наверняка турнир станет местом, где опробуются новые сочетания в обороне и нападении. Сейчас о деталях говорить трудно. Тренерский штаб объявит задачи позже.

Александр Павлович:



В связи со сменой главного тренера стиль игры «Динамо», думаю, не изменится. Как и раньше, мы будем придерживаться активного и быстрого хоккея, поэтому вряд ли что-то станет сюрпризом. На сегодняшней тренировке, скажем, все упражнения были схожи и имели тот же смысл.

Очевидно, легионеры в клубе каждый сезон набирали большую долю очков. Теперь свободны несколько вакансий для иностранцев, в связи с чем многие не верят в «зубров». Есть ответ для скептиков, утверждающих, что минчане не повторят прошлогоднее выступление?

Я бы обратил внимание на то, что и достаточно белорусских ребят отличались заброшенными шайбами и ассистентскими баллами. Ну, а отсутствие легионеров?.. Наверное, этот вопрос лучше задавать руководству «Динамо». Не знаю, какие у него планы. Возможно, сейчас с кем-то ведутся переговоры о заключении контракта. Игроки заняты работой, и ни о каких трансферах не говорят.

Отдохнуть успели?

Чуть-чуть. Включаемся — и с каждым днем все тяжелее. Однако стараемся не терять оптимизма.

Капитанская нашивка будет снова ваша?

Предпочитаю пока об этом не думать. Решать команде.

Дуайер уже озвучивал, чего ждет от подопечных?

Рассказал, какой стиль проповедует и, соответственно, какой хоккей хотел бы видеть в исполнении команды. О глобальных целях речь не шла, хотя они, полагаю, каждому понятны.

Накануне Евгений Лисовец был признан лучшим игроком страны сезона-2016/17, который опередил Александра Павловича на пять баллов. С какими чувствами встретили новость?

Очень рад за Женю. Это заслуженная победа. Пусть еще добавляет и растет, чтобы становиться лучше. Что касается меня, то об этом голосовании не задумывался. Моя задача — получать удовольствие от жизни и хоккея.