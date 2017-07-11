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11 июля 2017, 15:24 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Автомобилист» подписал 2-летний контракт с Константином Пархоменко

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

«Автомобилист» подписал двусторонний (ВХЛ/КХЛ) контракт с нападающим Константином Пархоменко.

Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года.

Хоккеист является воспитанником новокузнецкого «Металлурга». Карьеру нападающий начал в «Кузнецких Медведях», за пять сезонов принял участие в 176 матчах МХЛ, набрав 134 (56+78) очка. Прошлый сезон — 85 (36+49) очков в 65 играх при показателе полезности «+44». Хоккеист признавался лучшим нападающим месяца в МХЛ, а по итогу чемпионата-2016/17 стал самым полезным игроком МХЛ. В прошлом году игрок начал привлекаться к играм взрослой команды, сыграл в КХЛ 9 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка.

Автомобилист
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