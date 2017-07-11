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11 июля 2017, 15:07 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

«Авангард» командировал в «Сарыарку» трёх хоккеистов

Обновлено: 12:53
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

В «Сарыарку», согласно договору о сотрудничестве с омским «Авангардом», командированы три хоккеиста.

В <span class=error>Сарыарку</span> согласно договору о сотрудничестве с омским Авангардом командированы три хоккеиста. Увеличить
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Предсезонную подготовку в составе карагандинцев будут проходить Евгений Назаркин (1996), Кирилл Образцов (1997) и Антон Ковалёв (1997).

В прошлом сезоне Евгений Назаркин уже защищал цвета «Сарыарки», в 15 матчах он отметился одной шайбой. Также защитник провёл 2 игры за «Авангард» и 4 встречи в составе «Омских Ястребов».

Защитник Кирилл Образцов сыграл за «Омских Ястребов» 60 матчей, в которых заработал 11 (2+9) очков.

Лучший снайпер регулярного чемпионата МХЛ нападающий Антон Ковалёв в прошедшем сезоне в составе «Омских Ястребов» провёл 53 матча, где ему удалось заработать 87 (41+46) баллов. Также на его счету один матч за «Авангард» и участие в Матче звёзд КХЛ.

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