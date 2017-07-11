«Авангард» командировал в «Сарыарку» трёх хоккеистов

Предсезонную подготовку в составе карагандинцев будут проходить Евгений Назаркин (1996), Кирилл Образцов (1997) и Антон Ковалёв (1997).



В прошлом сезоне Евгений Назаркин уже защищал цвета «Сарыарки», в 15 матчах он отметился одной шайбой. Также защитник провёл 2 игры за «Авангард» и 4 встречи в составе «Омских Ястребов».



Защитник Кирилл Образцов сыграл за «Омских Ястребов» 60 матчей, в которых заработал 11 (2+9) очков.



Лучший снайпер регулярного чемпионата МХЛ нападающий Антон Ковалёв в прошедшем сезоне в составе «Омских Ястребов» провёл 53 матча, где ему удалось заработать 87 (41+46) баллов. Также на его счету один матч за «Авангард» и участие в Матче звёзд КХЛ.