Раиль Якупов: Если бы Наиль хотел денег, то приехал бы в СКА
Директор «Нефтехимика» и отец Наиля Якупова — о комплектовании команды, карьере сына в НХЛ, совместной работе с Назаровым.
Директор «Нефтехимика» Раиль Якупов рассказал о строительстве новой команды в Нижнекамске, авторитете главного тренера Андрея Назарова, легионерах клуба, а также поделился мнением о карьере сына Наиля в Национальной хоккейной лиге.
«Присутствие духа Назарова помогает людям понять, где мы находимся»
— В Нижнекамске идёт строительство новой команды с прицелом на молодых?
— Я бы не сказал, что у нас прицел на молодых. Мы хотим собрать голодных и
— Есть сожаление от ухода стержневых игроков: Столярова, Полыгалова?
— Совершенно нет никакого разочарования. Те люди, которых мы пригласили, — они сильнее и хороши на перспективу.
— Опытного ветерана-«дядьки» в раздевалке будет не хватать…
— Мы взяли на эту роль Олега Пигановича. А присутствие духа Андрея Назарова помогает людям понять, где мы находимся, что от нас требуется.
— При Назарове не расслабишься?
— Его эмоции больше надуманны. Он абсолютно нормальный человек и тренер. Все меняются, Андрей Викторович растёт вместе с нами.
«Йюнге принял непонятное для нас решение, Огурцов — находка для клуба»
— Как вам позиция легионеров в клубе?
— Про Секстону и Брюле ничего особо говорить не надо, так как они давно всё доказали. Они наши лидеры. Дэн и вовсе является лидером на протяжении четырёх лет. Чад Ро забил 20 шайб в первый же год и отдал 18 передач в регулярном чемпионате. Он мастер. Главный тренер очень хотел его видеть в нашей команде. Мы не смогли найти общий язык с Рикардом Йюнге. Он принял непонятное для нас решение.
— Почему?
— У него закончился контракт. Думаю, наши новые условия его вполне бы устроили, но он о них просто не знал. Не знаю, что до него довёл агент. Рикард принял худшие условия в Китае. Менять «Куньлунь» на «Нефтехимик»… В любом случае таков его выбор. Надо его уважать.
— Пополнил команду чешский форвард Робин Ганзл.
— Человек играл на чемпионате мира во втором составе сборной Чехии против сборной России. Причём сыграл сильно. Чехи и словаки всегда здесь хорошо выглядели. Тот же Староста верной и правдой отработал более шести сезонов. Прекрасным центром был Коукал.
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— Мы очень хотели, чтобы этот парень играл в нашем городе. У него жена из нашего города, в ближайшее время Дмитрий станет отцом. Купил квартиру в Нижнекамске. Да, он воспитанник ЦСКА, но мы считаем его своим. Огурцов — находка для «Нефтехимика» на долгие годы. Самое главное, что человеку здесь нравится. Мы доверяем ему.
— Андрей Назаров любит габаритных и мощных хоккеистов, это тоже сыграло свою роль?
— Я так понял, что Назаров любит преданных. Хоккей нужно любить.
— Не переживали, когда подписывали контракт с Андреем Первышиным, чья репутация в последние годы оставляет желать лучшего?
— Совершенно не переживал. Если мы вернёмся в прошлое, прочитав интервью великих хоккеистов и футболистов, то, как многие говорят: «Кто не пил и не курил, тот не заиграл». А поёт он здорово!
— В чём основная причина расставания с Максимом Березиным? Он был предан клубу.
— Это самая тяжёлая вещь, которая произошла. Мы с ним провели позитивную беседу, он попрощался, даже тренировался две недели в нашем лагере. Каждому человеку нужна перезагрузка. Наверное, Максим немного засиделся. Не исключаем возможности, что Березин
«Сын не сказал своего слова в НХЛ, ему есть что доказывать»
— В тренировках «Нефтехимика» принял участие ваш сын Наиль Якупов. Когда он возвращается в Америку?
— Сначала он готовился один, а затем тренировался с нами. Попросился — почему нет? Назаров положительно к нему относится. Наиль катался с молодыми ребятами, во второй группе. Для молодёжи это большая польза, плюс самому Наилю нужно почувствовать энергию молодых. Для «Нефтехимика» это и хороший имиджевый ход.
— Якупов так давно в хоккее, что даже не скажешь, что ему 23 года.
— Пять сезонов и 300 игр в НХЛ. Могло быть больше, не случись травмы. У нас из людей, отыгравших пять сезонов в Нижнекамске, остался один Куликов. Возможно, ещё Сергеев.
— Агент Якупова — Игорь Ларионов — постоянно подчёркивает, что мечта Наиля — играть в НХЛ. Может, всё же стоит
— Наиль не сказал своего слова в НХЛ, на то были причины. Если бы мы видели, что он не подходит для игры в Северной Америке, не тянет, то приняли бы решение вернуться. Но это совершенно не так, есть что доказывать.
«Наилю не хватало доверия, при желании можно “убить” даже Кросби»
— Как считаете, чего не хватило сыну в «Эдмонтоне» и «Сент-Луисе»?
— Не хватило доверия. Если я буду главным тренером, а мне привезут в команду Кросби, то я при желании «убью» его. Если человека надо «убить», то поставьте тренеру такую задачу, он её выполнит. Если скажут таскать рояль, значит, его надо таскать.
— Но ведь Наиль по натуре не носильщика рояля, а техничный хоккеист
— Я с вами не согласен, он может его таскать. Да, он игрок первых двух звеньев, но если бы сказали, что ты игрок четвёртого состава и тебе нужно делать определённые вещи, то он бы их делал. Но когда тебе говорят, что ты будешь играть в большинстве, а затем сажают на скамейку, всё становится ясно. В «Эдмонтоне» Холл и Эберле вообще не спрашивали главного тренера Далласа Икинза, а просто выходили на лёд. В итоге где сейчас Холлл и Эберле? Рулил в команде, к сожалению, не Икинз, а эти молодые парни.
— Раз уж заговорили про «Эдмонтон». Вы считаете адекватным контракт, который дали Макдэвиду?
— Думаю, что руководство, пришедшее в клуб, находится на правильном пути. Посмотрим, выиграют ли он Кубок Стэнли в ближайшее время. Всё это измеряется результатом.
«Человек был совершенно здоров, но не попал в состав сборной»
— Вы довольны контрактом Наиля в «Колорадо»? Сумма маленькая.
— Если бы мы хотели денег, то приехали бы в СКА. Дело не в деньгах, а в том, что генеральный менеджер и тренер были заинтересованы в Наиле, сами ему звонили. Этот стало решающим фактором.
— Интерес со стороны СКА был?
— Да, был.
— В «Колорадо» хватает россиян. Русская речь в раздевалке важна?
— В НХЛ каждый сам за себя, я это понял.
— Тема сборной России после памятной истории для Наиля не закрыта?
— Никакой истории не было. Человек был совершенно здоров, но не попал в состав.
— Наиль будет пробиваться, доказывать?
— Безусловно.
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