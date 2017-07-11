Яромир Ягр не ведет переговоры с клубами Континентальной хоккейной лиги
МОСКВА, 11 июля /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Чешский нападающий Яромир Ягр не получал предложений от клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Ярослав Зидек.
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Ранее чешский
«Я ничего не могу вам сказать по этому поводу. Мы просто не получали предложений от клубов КХЛ, Яромир сейчас ведет переговоры с клубами НХЛ, поэтому я просто не знаю, откуда у вас взялась эта информация. Попробуйте позвонить на следующей неделе, может и поступит
В России Ягр выступал за «Авангард» в сезоне-2004/05, а также с 2008 по 2011 год. Нападающий принимал участие в трех Матчах всех звезд КХЛ.
В НХЛ Ягр дебютировал в 1990 году в «Питтсбурге», за который провел в общей сложности 11 сезонов и дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992). Он также выступал за «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси» и «Флориду». В составе сборной Чехии Ягр становился чемпионом мира (2005, 2010) и победителем Олимпийских игр (1998). Также в активе форварда бронзовые медали Игр-2006 и двух чемпионатов мира (1990, 2011).
Последние два года Ягр провел во «Флориде», в прошедшем сезоне на его счету 46 (16+30) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. Чех занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю (1914), третье место — по числу заброшенных шайб в лиге (765), четвертое — по количеству проведенных игр (1711).
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