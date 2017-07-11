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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30351126/
11 июля 2017, 14:43 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Яромир Ягр не ведет переговоры с клубами Континентальной хоккейной лиги

Обновлено: 12:53
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 11 июля /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Чешский нападающий Яромир Ягр не получал предложений от клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Ярослав Зидек.

<em>МОСКВА 11 июля /Корр. ТАСС Михаил <span class=error>Личков</span>/. </em>Чешский нападающий <span class=error>Яромир</span> <span class=error>Ягр</span> не получал предложений от клубов Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Ярослав <span class=error>Зидек</span>. Увеличить
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Ранее чешский интернет-портал iSport.cz сообщал, что находящийся без контракта 45-летний нападающий может продолжить карьеру в КХЛ, если не получит предложений от клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я ничего не могу вам сказать по этому поводу. Мы просто не получали предложений от клубов КХЛ, Яромир сейчас ведет переговоры с клубами НХЛ, поэтому я просто не знаю, откуда у вас взялась эта информация. Попробуйте позвонить на следующей неделе, может и поступит какое-то предложение», — сказал Зидек.

В России Ягр выступал за «Авангард» в сезоне-2004/05, а также с 2008 по 2011 год. Нападающий принимал участие в трех Матчах всех звезд КХЛ.

В НХЛ Ягр дебютировал в 1990 году в «Питтсбурге», за который провел в общей сложности 11 сезонов и дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992). Он также выступал за «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси» и «Флориду». В составе сборной Чехии Ягр становился чемпионом мира (2005, 2010) и победителем Олимпийских игр (1998). Также в активе форварда бронзовые медали Игр-2006 и двух чемпионатов мира (1990, 2011).

Последние два года Ягр провел во «Флориде», в прошедшем сезоне на его счету 46 (16+30) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. Чех занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю (1914), третье место — по числу заброшенных шайб в лиге (765), четвертое — по количеству проведенных игр (1711).
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