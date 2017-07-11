Александр Павлович: Паниковать не надо. Уверен, у руководства «Динамо» все под контролем

Разумеется, команда пока не до конца укомплектована. С прошлого сезона остались практически все ребята. Но коллектив у нас хороший, отличные ребята. Сейчас болельщики переживают, что не подписывают легионеров, есть у вас мнение на этот счет? Вопрос, конечно, не по адресу. Но от себя могу сказать, что паниковать не надо. Уверен, у руководства клуба все под контролем, — передает корреспондент «ПБ» Григорий Трофименков.