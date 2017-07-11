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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30350908/
11 июля 2017, 14:29 | Хоккей: КХЛ | Прессбол

Александр Матерухин: Не против ли я играть за сборную Беларуси? Конечно, нет!

Форвард минского «Динамо» Александр Матерухин в беседе с корреспондентом pressball.by Григорием Трофименковым рассказал о желании выступать за сборную Беларуси. Напомним, спортивный «карантин» украинского нападающего с белорусским паспортом истекает в конце сезона-2017/18.

Форвард минского Динамо Александр <span class=error>Матерухин</span> в беседе с корреспондентом pressball.by Григорием Трофименковым рассказал о желании выступать за сборную <span class=error>Беларуси</span>. <span class=stop>Напомним</span> спортивный карантин украинского нападающего с белорусским паспортом истекает в конце сезона-2017/18. Увеличить
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Есть ощущение, что грядущий чемпионат станет особенным?

В чем?

По его окончании сможете сыграть за сборную Беларуси…

А, в этом смысле… Сезон еще не начался. Так далеко не думал, не загадывал. Посмотрим. Не против ли я? Конечно, нет!

Не за горами Кубок Минска: насколько там важен результат?

В первую очередь необходимо хорошо сыграть. Понятное дело, будем выходить не для того, чтобы проигрывать. Но, помимо этого, наверняка турнир станет местом, где опробуются новые сочетания в обороне и нападении. Сейчас о деталях говорить трудно. Тренерский штаб объявит задачи позже.

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