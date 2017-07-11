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11 июля 2017, 13:18 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Как «Ак Барс» потроллил «Спартак»

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» потроллил ХК «Спартак» в социальных сетях, сообщают Vesti.kz.

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В официальном аккаунте в «Твиттере» московский клуб опубликовал видео со спиннером, популярной вертушкой для рук, отметив, что игрушка появится в клубном магазине «Спартака» уже в этом месяце. «Куда деньги на лечение скидывать?», — ответил на твит «Ак Барс», намекая, по всей видимости, на зависимость, которую в мире уже окрестили спиннероманией.

Интересно, что подобные троллинги периодически возникают в переписке между клубами в социальных сетях. Иногда в них участвуют и хоккеисты. Так, недавно хабаровский «Амур» в «Твиттере» пригласил в свою команду звезду мирового хоккея Яромира Ягра, жаловавшегося, что у него нет предложений.

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