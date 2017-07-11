Как «Ак Барс» потроллил «Спартак»

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В официальном аккаунте в «Твиттере» московский клуб опубликовал видео со спиннером, популярной вертушкой для рук, отметив, что игрушка появится в клубном магазине «Спартака» уже в этом месяце. «Куда деньги на лечение скидывать?», — ответил на твит «Ак Барс», намекая, по всей видимости, на зависимость, которую в мире уже окрестили спиннероманией.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Уже в июле на <a href="https://t.co/o4jtW8H5Bb">https://t.co/o4jtW8H5Bb</a> <a href="https://t.co/cI6THzuWW6">pic.twitter.com/cI6THzuWW6</a></p>— Спартак Москва (@spartak_hc) <a href="https://twitter.com/spartak_hc/status/884419846250909696">10 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">куда деньги на лечение скидывать?</p>— ХК "Ак Барс" (@hcakbars) <a href="https://twitter.com/hcakbars/status/884421798091255811">10 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Интересно, что подобные троллинги периодически возникают в переписке между клубами в социальных сетях. Иногда в них участвуют и хоккеисты. Так, недавно хабаровский «Амур» в «Твиттере» пригласил в свою команду звезду мирового хоккея Яромира Ягра, жаловавшегося, что у него нет предложений.