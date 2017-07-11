Ларсен провёл первую ледовую тренировку в составе «Салавата Юлаева»
Датский защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен впервые вышел на лёд с уфимской командой Континентальной хоккейной лиги.
10 июля новичок уфимской команды пропустил тренировочный процесс
В активе Ларсена более 150 матчей в Национальной хоккейной лиге за «Даллас Старз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс», где он провёл прошедший сезон. Также хоккеист выступал в шведской и финской лигах и принимал участие в пяти чемпионатах мира в составе сборной Дании.
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