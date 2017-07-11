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11 июля 2017, 12:56 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

ЦСКА поздравил чемпиона ОИ, 4-кратного чемпиона мира Бабинова с юбилеем

Московский хоккейный клуб ЦСКА поздравил прославленного хоккеиста, защитника ЦСКА и сборной СССР Сергея Бабинова с юбилеем.

Ему исполнилось 60 лет.

«11 июля прославленному защитнику ЦСКА и сборной СССР, олимпийскому чемпиону, четырёхкратному чемпиону мира и Европы, девятикратному чемпиону Советского Союза Сергею Бабинову исполняется 60 лет.

Уважаемый Сергей Пантелеймонович!

Хоккейный клуб ЦСКА поздравляет вас с юбилеем! От всего сердца желаем вам крепкого армейского здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех ваших начинаниях!» — сказано на официальном сайте ЦСКА.

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