ЦСКА поздравил чемпиона ОИ, 4-кратного чемпиона мира Бабинова с юбилеем

Ему исполнилось 60 лет.

«11 июля прославленному защитнику ЦСКА и сборной СССР, олимпийскому чемпиону, четырёхкратному чемпиону мира и Европы, девятикратному чемпиону Советского Союза Сергею Бабинову исполняется 60 лет.



Уважаемый Сергей Пантелеймонович!



Хоккейный клуб ЦСКА поздравляет вас с юбилеем! От всего сердца желаем вам крепкого армейского здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех ваших начинаниях!» — сказано на официальном сайте ЦСКА.