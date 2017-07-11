Панин стал игроком «Салавата Юлаева»
«Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Григорием Паниным.
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Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон. Ранее появились сведения, что хоккеист может вернуться в «Ак Барс», однако казанский клуб отказался от приглашения игрока.
31-летний защитник провёл в ЦСКА последние три сезона и в 2015 году стал чемпионом России. В сезоне-2016/17 он сыграл 32 матча в регулярном чемпионате, набрав восемь (4+4) очков при показателе полезности «+8». В восьми матчах
Ранее Панин шесть лет (2008−2014) выступал за «Ак Барс», в составе которого дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 89 (16+73) очков в 438 матчах при показателе полезности «+113».
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