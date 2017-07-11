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11 июля 2017, 12:53 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Панин стал игроком «Салавата Юлаева»

Обновлено: 13:12
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

«Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Григорием Паниным.

<span class=error>Салават</span> <span class=error>Юлаев</span> подписал контракт с защитником Григорием <span class=error>Паниным</span>. Увеличить
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Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон. Ранее появились сведения, что хоккеист может вернуться в «Ак Барс», однако казанский клуб отказался от приглашения игрока.

31-летний защитник провёл в ЦСКА последние три сезона и в 2015 году стал чемпионом России. В сезоне-2016/17 он сыграл 32 матча в регулярном чемпионате, набрав восемь (4+4) очков при показателе полезности «+8». В восьми матчах плей-офф отметился тремя голевыми передачами при показателе полезности «+1».

Ранее Панин шесть лет (2008−2014) выступал за «Ак Барс», в составе которого дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 89 (16+73) очков в 438 матчах при показателе полезности «+113».

Салават Юлаев
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