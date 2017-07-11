Панин стал игроком «Салавата Юлаева»

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Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон. Ранее появились сведения, что хоккеист может вернуться в «Ак Барс», однако казанский клуб отказался от приглашения игрока.