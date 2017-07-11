Хоккеисты минского «Динамо» начали тренировки перед стартом в КХЛ

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В первом занятии приняли участие 22 игрока. На площадку главной арены вышел 21 хоккеист, за исключением Артура Гавруса, который занимался в тренажерном зале, на лед нападающий вышел лишь после окончания тренировки основной группы. В Минске нет и пока единственного легионера «зубров» Роба Клинкхаммера, который должен приехать из Канады в ближайшие дни.

Первое занятие на льду с новой командой проводил новый наставник «зубров» канадец Горди Дуайер. Вместе со своими ассистентами Сергеем Стасем, отвечающим за подготовку защитников, и Константином Кольцовым, который сконцентрирован на работе с нападающими, они провели немногим более часа на льду.

Наставник динамовцев Горди Дуайер остался доволен «Минск-Ареной», условиями работы в клубе и отметил, что сегодня игрокам важно было почувствовать лед после отпуска. «Очень рад началу работы с минчанами. Сейчас команда только вкатывается в сезон, предстоит много тяжелых тренировок. Как уже говорил, моя команда будет играть в быстрый и атлетичный хоккей. Этого и будем добиваться от игроков», — сказал он.

Главный тренер минского «Динамо» подчеркнул, что состав еще до конца не сформирован, ведутся переговоры с рядом игроков, которые должны усилить клуб. Горди Дуайер призвал болельщиков также активно поддерживать команду в новом сезоне, который обещает стать интересным для минчан.

«Зубры» уже 26 июля стартуют в первом предсезонном турнире при подготовке к выступлению в КХЛ. В «Чижовка-Арене» динамовцы примут участие в «Кубке Минска».

Организатором турнира выступит минская «Юность». Кроме двух белорусских команд за «Кубок Минска» поборются представители Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо», «Югра», ярославский «Локомотив» и рижское «Динамо».

Группа А: «Юность-Минск», «Динамо-Минск», «Динамо-Москва».

Группа В: «Югра», «Локомотив», «Динамо-Рига».

Расписание матчей:

26 июля.

«Локомотив» — «Динамо-Рига» (15.00).

«Динамо-Минск» — «Динамо-Москва» (19.00).

27 июля.

«Юность-Минск» — «Динамо-Минск» (15.00).

«Югра» — «Локомотив» (19.00).

28 июля.

«Динамо-Рига» — «Югра» (15.00).

«Юность-Минск» — «Динамо-Москва» (19.00).

29 июля.

Матч за пятое место (11.30).

Матч за третье место (15.30).

Финал (19.30).

Как сообщалось, минское «Динамо» также выступит на Кубке Латвийский железных дорог с 13 по 17 августа в Риге. Старт нового, десятого, сезона в КХЛ запланирован на 21 августа. Окончательный календарь станет известен 12 июля.