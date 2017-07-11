«Сибирь» и «Авангард» начнут чемпионат КХЛ матчами со «Спартаком» и рижским «Динамо»
МОСКВА, 11 июл —
Р-Спорт. Новосибирская «Сибирь» и омский «Авангард» начнут новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) домашними матчами — соответственно с московским «Спартаком» и рижским «Динамо», сообщается в официальных аккаунтах сибирских клубов в сети Twitter.
Обе встречи пройдут 22 августа. Новый сезон КХЛ стартует днем ранее, 21 августа. Официально календарь КХЛ сезона-2017/18 должен быть представлен в среду, 12 июля.
Как сообщает официальный Twitter финалиста Кубка Гагарина прошлого сезона магнитогорского «Металлурга», «Магнитка» начнет сезон 23 августа матчем с екатеринбургским «Автомобилистом».
Действующим обладателем Кубка Гагарина является петербургский СКА, который начнет новый сезон матчем на Кубок открытия против столичного ЦСКА 21 августа.
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