Четырёхкратный обладатель Кубка Гагарина, нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов будет главным оружием Билялетдинова в новом сезоне. После первых тренировок на родном льду в Казани, форвард рассказал, как готовился к сезону, про значимость Билялетдинова, а также обозначил главную цель на предстоящий сезон КХЛ.

«В плане опыта и титулованности Билялетдинов сейчас на голову выше всех в лиге»

— Как провели лето? Где готовились к сезону?

— К сезону готовился в Казани, у меня тут хорошие условия. Есть центр по подготовке хоккеистов, а наши хорошие друзья предоставили тренажерный зал.



— С чем связан переход в «Ак Барс», почему ушли из «Металлурга»?

— В первую очередь при переходе сыграла роль — возвращения домой, хочется здесь жить и играть. Да и «Ак Барс» давно не выиграл Кубок Гагарина, сейчас перед клубом стоят самые высокие задачи — это все и сказалось на моём возвращении домой.



— Если, не считать двух Кубков Гагарина, какой самый запоминающийся момент за четыре года в «Металлурге» вы можете назвать?

— Не хочется выделять какой-то один момент, потому что они все очень памятные, мы достигли самых вершин, и каждый момент памятный и важный.



— В одном из интервью вы сказали, что не раскроете секрет тройки Зарипов — Коварж — Мозякин, пока играете с ними в одной команде. Теперь вы игрок другого клуба, так в чем же был секрет, «химия» вашего звена?

— Мы стали хорошими и близкими друзьями, быстро нашли общий язык между собой, как в жизни, так и на льду. Ян и Сергей настоящие профессионалы — мастера своего дела, их ничему не нужно было обучать, а просто направлять, поэтому они постоянно, выходя на работу, показывают самые высокие результаты.

— Что для вас значит фигура Билялетдинова? Каким вы его видите для себя?

— Если рассматривать его как тренера, то на данный момент Зинэтула Хайдярович самый опытный и титулованный тренер в лиге, в этом плане он на голову всех выше.



— Билялетдинов на скамейке, практически всегда очень спокойный, а какой он в раздевалке? Может ли он закричать на игрока?

— Мне сложно ответить на этот вопрос, так как я давно не был с ним в одной раздевалке, но думаю, в скором будущем мы все увидим и поймём какой он.

«Даже к лучшему, что “Ак Барс” играет в более оборонительный хоккей»

— Вы уже провели несколько тренировок в Казани, какие ощущения вновь выйти в форме «Ак Барса» на тренировку?

— Ощущения самые положительные, очень много эмоций, есть большое желание показать хороший результат, подготовиться к чемпионату, добраться до финала игр плей-офф и выиграть Кубок Гагарина.



— «Металлург» играет в более открытый хоккей, а «Ак Барс» от защиты, сложно перестроиться и привыкнуть к такой игре?

— Вы знаете, это даже к лучшему, что «Ак Барс» играет в более оборонительный хоккей, просто сейчас нужно немного точечно усилить нападение и дать небольшой простор для применения фантазии игроков в атаке. И я думаю, что это позволит команде забрасывать больше шайб в ворота соперника.

— Последние несколько лет в хоккее среди некоторых игроков появилась тенденция «нырять», как с этим можно бороться? Нужно ли ужесточить меры наказания, чтобы у игроков даже желания не возникало в нырке?

— С этим очень тяжело бороться. Всё зависит от игроков, которые применяют такой способ. Но в играх плей-офф, в финале хороши все способы, которые влияют на результат матча, но это скверное действие. Сложно понять откуда исходит желание в «нырке», от тренерского штаба или возникает в голове у игрока. Касательно ужесточения мер за «дайвинг» — это не моё дело, пусть этим занимается судейская коллегия.

— Всю свою карьеру вы отыграли в Восточной конференции, это так сложилось случайно? Или есть какой-то принцип о вашем переходе на запад?

— Никакого принципа нет. Меня вполне устраивает восточная конференция.