Зарипов: Цель в «Ак Барсе» одна — отобрать Кубок Гагарина у СКА
Возвращение в Казань, секрет тройки Зарипов — Коварж — Мозякин и цель на новый сезон — в интервью с нападающим Данисом Зариповым.
Четырёхкратный обладатель Кубка Гагарина, нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов будет главным оружием Билялетдинова в новом сезоне. После первых тренировок на родном льду в Казани, форвард рассказал, как готовился к сезону, про значимость Билялетдинова, а также обозначил главную цель на предстоящий сезон КХЛ.
«В плане опыта и титулованности Билялетдинов сейчас на голову выше всех в лиге»
— Как провели лето? Где готовились к сезону?
— К сезону готовился в Казани, у меня тут хорошие условия. Есть центр по подготовке хоккеистов, а наши хорошие друзья предоставили тренажерный зал.
— С чем связан переход в «Ак Барс», почему ушли из «Металлурга»?
— В первую очередь при переходе сыграла роль — возвращения домой, хочется здесь жить и играть. Да и «Ак Барс» давно не выиграл Кубок Гагарина, сейчас перед клубом стоят самые высокие задачи — это все и сказалось на моём возвращении домой.
— Если, не считать двух Кубков Гагарина, какой самый запоминающийся момент за четыре года в «Металлурге» вы можете назвать?
— Не хочется выделять
— В одном из интервью вы сказали, что не раскроете секрет тройки Зарипов — Коварж — Мозякин, пока играете с ними в одной команде. Теперь вы игрок другого клуба, так в чем же был секрет, «химия» вашего звена?
— Мы стали хорошими и близкими друзьями, быстро нашли общий язык между собой, как в жизни, так и на льду. Ян и Сергей настоящие профессионалы — мастера своего дела, их ничему не нужно было обучать, а просто направлять, поэтому они постоянно, выходя на работу, показывают самые высокие результаты.
— Что для вас значит фигура Билялетдинова? Каким вы его видите для себя?
— Если рассматривать его как тренера, то на данный момент Зинэтула Хайдярович самый опытный и титулованный тренер в лиге, в этом плане он на голову всех выше.
— Билялетдинов на скамейке, практически всегда очень спокойный, а какой он в раздевалке? Может ли он закричать на игрока?
— Мне сложно ответить на этот вопрос, так как я давно не был с ним в одной раздевалке, но думаю, в скором будущем мы все увидим и поймём какой он.
«Даже к лучшему, что “Ак Барс” играет в более оборонительный хоккей»
— Вы уже провели несколько тренировок в Казани, какие ощущения вновь выйти в форме «Ак Барса» на тренировку?
— Ощущения самые положительные, очень много эмоций, есть большое желание показать хороший результат, подготовиться к чемпионату, добраться до финала игр
— «Металлург» играет в более открытый хоккей, а «Ак Барс» от защиты, сложно перестроиться и привыкнуть к такой игре?
— Вы знаете, это даже к лучшему, что «Ак Барс» играет в более оборонительный хоккей, просто сейчас нужно немного точечно усилить нападение и дать небольшой простор для применения фантазии игроков в атаке. И я думаю, что это позволит команде забрасывать больше шайб в ворота соперника.
— Последние несколько лет в хоккее среди некоторых игроков появилась тенденция «нырять», как с этим можно бороться? Нужно ли ужесточить меры наказания, чтобы у игроков даже желания не возникало в нырке?
— С этим очень тяжело бороться. Всё зависит от игроков, которые применяют такой способ. Но в играх
— Всю свою карьеру вы отыграли в Восточной конференции, это так сложилось случайно? Или есть
— Никакого принципа нет. Меня вполне устраивает восточная конференция.
— В мае вы комментировали матч чемпионата мира по хоккею, понравилось?
— Мне очень понравилось комментировать матч, но ещё больше мне нравится самому принимать участие в играх.
— В будущем нет планов стать экспертом на телевидении, как это делают ваши коллеги, которые уже закончили карьеру?
— Я не задумывался об этом. У меня еще проходит профессиональная карьера игрока и действующий контракт, так что я полностью погружён в игру.
— Какой фактор будет определяющим в этом сезоне КХЛ? Учитывая длинный перерыв на Олимпийские игры и спаренные матчи в играх
— Безусловно — это подготовленность команды, если игроки готовы на все 100% к решающим матчам, то уже ни что не сможет их остановить, ни долгий перерыв на Олимпиаду, ни спаренные матчи, ни усталость.
— Какая ваша личная цель на новый сезон КХЛ?
— Цель одна, самая высокая — отобрать у питерского СКА Кубок Гагарина и поднять его над головой.
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