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11 июля 2017, 11:19 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Хартикайнен приступил к тренировкам на льду с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен приступил к тренировкам с командой на льду.

Сегодня игрок провёл раскатку с командой, после чего отправился на индивидуальные занятия.

Напомним, что последний матч Хартикайнен провёл 7 января в регулярном чемпионате КХЛ, получив травму в игре с «Ладой».

26-летний финский хоккеист пополнил состав команды в 2013 году. За четыре сезона в Континентальной хоккейной лиге он провёл 249 матчей, в которых набрал 164 (66+98) очка при показателе полезности «+35».

Салават Юлаев
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Генменеджер «Салавата Юлаева»: Кареев может стать основным вратарем команды

Генменеджер «Салавата Юлаева»: Кареев может стать основным вратарем команды

УФА, 10 июля. /ТАСС/. Голкипер Андрей Кареев, который перешел в уфимский «Салават Юлаев» в межсезонье Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), может стать основным вратарем команды. Такое мнение высказал журналистам генеральный менеджер клуба Леонид Вайсфельд.
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