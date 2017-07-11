Обзор дня: «Магнитка» отказалась от трехкратного чемпиона

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

В «Ак Барс» прибыл шведский нападающий Антон Ландер. Он дал простые интервью, где похвалил Казань и рассказал, что много хорошего слышал об организации дел в клубе. Теперь можно говорить, что «Ак Барс» готов к сезону. Есть хребет из четырех сильных центральных нападающих: иностранный новичок, Владимир Ткачев, Андрей Попов и Александр Свитов. Остались отличные крайние, такие как Джастин Азеведо, Иржи Секач и с некоторой натяжкой Данис Зарипов. Небольшие вопросы по вратарям. В сущности, Эмиль Гарипов остался один и стоит ему дрогнуть, то сразу возникнут проблемы. Но он провел отличный прошлый сезон и нет оснований думать, что Эмиль снизит требования к себе. Защита у «барсов» не такая яркая, но в клубе есть определенная система, и чтобы выступать на хорошем уровне нужно просто внимательно проводить каждую встречу. «Ак Барс», конечно, не безусловный фаворит конференции, но точно один из лидеров. Слабых мест практически нет, возможно, имеется недостаток забивных нападающих, но у Билялетдинова в почете счет 1:0 или 2:0, тут и не нужны сверх яркие снайперы. Позади и споры вокруг главного тренера. Зинэтула Билялетдинов может работать спокойно, над ним не висит угроза отставки. То есть вопрос о смене тренера поднимут, но только по окончанию сезона, если результат будет провальным. Либо команда не выйдет в плей-офф (а это почти невозможно), либо вылетит в первом раунде (тоже шансов немного). Но пока видится, что у Казани есть все для финала конференции.

КУДА ПОДАТЬСЯ ДАЛЛМЭНУ?

Кевин Даллмэн может покинуть «Барыс». Стороны уже близки к тому, чтобы окончательно попрощаться. У защитника северамериканского происхождения закончился контракт, а новый по каким-то параметрам его не устраивает. Я слышал, что агент хоккеиста уже обзванивает клубы КХЛ, вроде бы, Кевин готов даже перейти в московское «Динамо», но поможет ли он Владимиру Воробьеву — большой вопрос. Ветеран, конечно, отлично играет в большинстве, у него есть сильный бросок. Да, так просто не наберешь 381 очко в 518 матчах в нашей лиге — это непросто даже нападающим. Но Даллмэну уже 36 лет, а в том же «Динамо» уже есть Илья Никулин и Андрей Кутейкин: бело-голубым он вряд ли добавит скорости и они не станут брать еще одного ветерана. Вполне понятно, почему Кевин не нужен астанчанам. Клуб взял курс на омоложение, они готовы даже пожертвовать результатом. Вряд ли стоит предлагать большие деньги Кевину.

ЭНРОТ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ В МИНСКЕ.

Минское «Динамо» может пригласить к себе довольно известного вратаря — Йонаса Энрота. В этой новости нет никакой фантазии. Бывший вратарь системы «Анахайма» (он начал сезон в «Торонто», но был обменян и переведен в АХЛ), находиться в списке интересов многих клубов КХЛ. Оттуда, кстати, уже выпал Андреас Нельссон, который нашел работу за океаном, но у Йонаса нет никаких предложений. Нет сомнений, что и минчане заинтересованы во вратаре. Сейчас в команде есть Михаил Карнаухов и Степан Горячевских. Первый перспективен, а появление второго — одна из главных загадок сезона. Конечно, можно закрыть глаза и довериться Михаилу, но еще большой вопрос, выдержит ли он. Йонас же — отличный вариант, ведь иностранцев клубу, несмотря на заявленную протекционистскую политику, все же дают заявлять.

КАЗИОНОВ ИЩЕТ НОВЫЙ КЛУБ.

Дмитрий Казионов вновь покинул магнитогорский «Металлург». Уже был довольно курьезный случай, когда с ним расставались на Урале. Казионов один из тех игроков, которые заработали большие деньги в отпуске. Ему предложили контракт с «Локомотивом», он подписал договор, но еще летом клуб с ним расстался и выплатил компенсацию. Но самое смешное, что немногие хоккеисты страны могут похвастаться такой коллекцией титулов, а у Дмитрия целых три Кубка Гагарина. Три! При этом он всего два раза за свою долгую карьеру забивал больше 10 шайб за сезон, а в прошлом году у него вообще было 9 (1+8) очков в 58 встречах. Но Казионов умеет обороняться, дает отдыхать лидерам и в серьезный «минус» он уходил лишь один раз — в «Торпедо». Безусловно, он найдет себе клуб, если не решит закончить.