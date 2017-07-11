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11 июля 2017, 9:30 | Хоккей: КХЛ | Прессбол

Кирилл Готовец покинул минское «Динамо»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Защитник сборной Беларуси Кирилл Готовец покинул минское «Динамо» и решил вернуться в АХЛ. По информации ресурса «Белорусский хоккей», 26-летний игрок уже подписал годичный контракт с «Манитобой».

Защитник сборной <span class=error>Беларуси</span> Кирилл <span class=error>Готовец</span> покинул минское Динамо и решил вернуться в <span class=error>АХЛ</span>. По информации ресурса Белорусский хоккей 26-летний игрок уже подписал годичный контракт с <span class=error>Манитобой</span>. Увеличить
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В прошлом сезоне КХЛ Готовец набрал 6 (1+5) очков в 29 матчах при показателе полезности «+11». А за карьеру в АХЛ Кирилл провел 75 баталий, в которых набрал 18 (3+15) баллов, при показателе полезности «+8».

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