Кирилл Готовец покинул минское «Динамо»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Защитник сборной Беларуси Кирилл Готовец покинул минское «Динамо» и решил вернуться в АХЛ. По информации ресурса «Белорусский хоккей», 26-летний игрок уже подписал годичный контракт с «Манитобой».
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В прошлом сезоне КХЛ Готовец набрал 6 (1+5) очков в 29 матчах при показателе полезности «+11». А за карьеру в АХЛ Кирилл провел 75 баталий, в которых набрал 18 (3+15) баллов, при показателе полезности «+8».
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