Даллмэн может перейти в топовый клуб КХЛ
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Как стало известно сайту Шайба.kz, защитник Кевин Даллмэн договорился о контракте с одним из топовых российских клубов КХЛ.
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Однако хоккеист может остаться в Астане в случае, если ему предложат прежнюю зарплату, сообщает источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, в прошлом сезоне 36-летний канадец сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 33 (9+24) очка, в 10 играх
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