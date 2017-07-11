Даллмэн может перейти в топовый клуб КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Однако хоккеист может остаться в Астане в случае, если ему предложат прежнюю зарплату, сообщает источник, знакомый с ситуацией.