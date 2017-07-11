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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30346080/
11 июля 2017, 8:41 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Даллмэн может перейти в топовый клуб КХЛ

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Как стало известно сайту Шайба.kz, защитник Кевин Даллмэн договорился о контракте с одним из топовых российских клубов КХЛ.

Как стало известно сайту Шайба.kz защитник <span class=error>Кевин</span> Даллмэн договорился о контракте с одним из топовых российских клубов <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Однако хоккеист может остаться в Астане в случае, если ему предложат прежнюю зарплату, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в прошлом сезоне 36-летний канадец сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 33 (9+24) очка, в 10 играх плей-офф сделал 6 результативных передач.

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