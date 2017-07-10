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10 июля 2017, 20:26 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Магнитка» рассталась с трехкратным обладателем Кубка Гагарина Дмитрием Казионовым

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» расторг контракт с форвардом Дмитрием Казионовым, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Магнитогорский хоккейный клуб Металлург расторг контракт с форвардом Дмитрием <span class=error>Казионовым</span> сообщается на официальном сайте <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Согласно данным сайта КХЛ, односторонний контракт «Магнитки» с 33-летним игроком был рассчитан до конца апреля 2018 года.

Казионов, являющийся трехкратным обладателем Кубка Гагарина, вернулся в «Металлург», за который он выступал в период с 2011 по 2014 год, перед началом сезона-2016/17. В прошедшем сезоне он провел 58 игр в КХЛ и набрал 9 очков (1 шайба + 8 передач).

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