«Магнитка» рассталась с трехкратным обладателем Кубка Гагарина Дмитрием Казионовым
Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» расторг контракт с форвардом Дмитрием Казионовым, сообщается на официальном сайте КХЛ.
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Согласно данным сайта КХЛ, односторонний контракт «Магнитки» с 33-летним игроком был рассчитан до конца апреля 2018 года.
Казионов, являющийся трехкратным обладателем Кубка Гагарина, вернулся в «Металлург», за который он выступал в период с 2011 по 2014 год, перед началом сезона-2016/17. В прошедшем сезоне он провел 58 игр в КХЛ и набрал 9 очков (1 шайба + 8 передач).
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