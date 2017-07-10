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10 июля 2017, 15:53 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Александр Кулаков остаётся в минском «Динамо»

Нападающий Александр Кулаков продолжит выступать за минское «Динамо».

Нападающий Александр Кулаков продолжит выступать за минское Динамо. Увеличить
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Об этом команда Континентальной хоккейной лиги сообщает на своём официальном сайте. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год и носит односторонний характер.

Предстоящий сезон станет для Кулакова 14-м в составе клуба. Это новый рекорд. Предыдущее достижение принадлежало вратарю Владимиру Семёнову и защитнику Дмитрию Ерастову, которые отыграли в минском «Динамо» по 13 сезонов.

В рамках КХЛ в составе «Динамо-Минск» Кулаков провёл 361 матч, в которых забросил 49 шайб и отдал 64 голевые передачи.

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