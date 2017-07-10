Александр Кулаков остаётся в минском «Динамо»
Нападающий Александр Кулаков продолжит выступать за минское «Динамо».
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Об этом команда Континентальной хоккейной лиги сообщает на своём официальном сайте. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год и носит односторонний характер.
Предстоящий сезон станет для Кулакова 14-м в составе клуба. Это новый рекорд. Предыдущее достижение принадлежало вратарю Владимиру Семёнову и защитнику Дмитрию Ерастову, которые отыграли в минском «Динамо» по 13 сезонов.
В рамках КХЛ в составе «Динамо-Минск» Кулаков провёл 361 матч, в которых забросил 49 шайб и отдал 64 голевые передачи.
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