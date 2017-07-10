Шон Скиннер: Очень впечатлен работой тренеров СДЮШОР БФСО «Динамо»

Тренировочный лагерь привлек большое количество юных хоккеистов из Беларуси и других стран, в том числе из России, Словакии, Украины, Китая и США. В течение всего кэмпа ребята занимались по очень плотной программе, включающей как работу на синтетическом льду под руководством тренеров СДЮШОР БФСО «Динамо», так и занятия на полноценной ледовой площадке, где был задействован и заокеанский специалист.

По завершении финальной тренировки Шон Скиннер высоко оценил уровень белорусских коллег: Я уже не первый раз в Беларуси и могу сказать, что получаю огромное удовольствие от работы с белорусскими ребятами. Также хочу отметить, что я очень впечатлен работой тренеров из Беларуси и общим уровнем организации. За эту неделю мы постарались максимально интенсивно поработать, чтобы вывести юных хоккеистов на новый уровень. На этот раз мы добавили множество интересных упражнений и техник, которые успешно используют профессиональные игроки НХЛ. Уверен, ребятам было очень интересно, и, если будет такая возможность, я с удовольствием приеду к вам снова, — цитирует Скиннера hcdinamo.by.