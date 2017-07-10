Чупин: В «Ак Барсе» бюджет реально пилили, команду развалили приезжие ребята

«Моисеев знал, как использовать старые принципы, тот ещё, тарасовский хоккей. Со временем понимаешь, что это было правильно. Либо ты это принимаешь и подчиняешься, либо не подчиняешься и уходишь. Единственное, в чём я с ним не согласен, — это с перестройкой чемпионского состава 1998 года. «Ак Барс» развалили приезжие ребята, которые просто хотели подзаработать, и команда сразу ушла в пике. У меня нет фактов, я же просто игроком был. Но думаю, ему просто навязали новичков. Тогда такие времена были — средства начинали выбивать под команду, началось зарабатывание денег.

Пилили бюджет реально. В этом мире ничего нового нет — всё уже придумано, что было много лет назад, то и сейчас. И поэтому пострадала команда, пострадали болельщики, пострадали все. Если бы была грамотная политика… Ведь могли сделать точечное усиление, не разваливая и чемпионскую команду. Добавили бы максимум пять человек, и мы бы тогда реально усилились. Нам больше и не надо было, мы ещё могли играть. А сейчас получается, что те ошибки до сих пор не проанализированы, и мы по сей день наблюдаем в «Ак Барсе» то же самое. Всё то же самое, ничего не меняется.