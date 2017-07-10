Тренировки, баня, сериал «Менты». День с Андреем Назаровым

Нижнекамский «Нефтехимик» полным ходом готовится к 10-му сезону КХЛ. Физическая выносливость и игра вратарей — главное, на чём татарстанский коллектив планирует сделать акцент в грядущем чемпионате. Вратарская линия усилена парой голкиперов Ежов — Макаров, ну, а в плане физики достаётся всем: команда находится под серьёзными нагрузками.



«Мой день начинается в 8 утра, именно в это время обязателен подъём, если нет перелётов или иных дел», — отметил главный тренер Андрей Назаров.

Позавтракав, Назаров и его помощники собираются в тренерской, а на 9:05 запланирована летучка. Бывает она не только у представителей СМИ в их редакциях, но и у тренерских штабов профессиональных спортивных команд. Нужно это для того, чтобы полностью и до мелочей распланировать день.



Тренерская комната на домашней арене «Нефтехимика», как и раздевалка нижнекамцев, одна из лучших в лиге. В раздевалке есть всё необходимое: бассейн, массажный кабинет, парилка, зал. По размерам она напоминает огромную квартиру, в которой попавшему туда впервые человеку нетрудно заблудиться.



Сразу после собрания с тренерским штабом проходит аналогичное мероприятие непосредственно с хоккеистами. «В 10 утра начинаются основные занятия — лёд и зал по группам», — пояснил Назаров. Именно там хоккеисты получают основные нагрузки. Кто-то тренируется на площадке, другим, к примеру, приходится прыгать по ступенькам арены. Прыжки наверх — занятие не из лёгких.



Здесь-то и обнаруживается, нарушал ли кто-то накануне режим или нет, ведь организм не обманешь. Успели хоккеисты провести двусторонку: проигравшая со счётом 0:1 сторона оплачивала 30 пицц. Отметим, что почти два звена из нынешней команды — молодые ребята, которых привлекли из «Реактора». В прошлом году они дошли до финала Кубка Харламова, где уступили «Красной Армии».

«В 13:00 у нас обед, затем послеобеденный сон, а в 17:00 приходит время второго льда», — уточняет главный тренер «Нефтехимика».



Некоторая часть команды, как и тренерский штаб, живёт на базе клуба, а семейные люди с детьми и жёнами снимают жильё. База нижнекамцев находится рядом с левым берегом реки Кама, в посёлке Красный Ключ. Место живописное и красивое, отстроенное к 50-летию города. С великолепной рыбалкой, множеством туристов и детской площадкой. Облагораживают местность и пляжи, вот только погода в этом году не располагает к купанию.

Вторая ледовая тренировка также проходит под чутким контролем Андрея Назарова. За играми он, как правило, любит следить с трибуны, вместе с директором клуба Раилем Якуповым. Там можно в спокойной обстановке обсудить, кто подходит коллективу, кто выглядит слабо и какие позиции следует укрепить. На скамейке в это время работают Игорь Петров и Фарит Закиров.



«Не бейте Ежову по ловушке, не дай бог сломаете пальцы», — прокричал Назаров после одного из игровых эпизодов. Один из сотрудников клуба сразу бросился к лавке передать указание хоккеистам.

«У нас принято посещать баню, в 20:00 обязательный визит в парилку. Баня и для сгонки веса полезна, и силы восстанавливает, придаёт тонус», — объяснил дальнейший распорядок дня Назаров.



Далее — ужин и свободное время. Его хоккеисты тоже получают в достаточном количестве. Прогуляться можно по роскошному парку «Семья», его открытие состоялось в августе прошлого года.

«Вечер коротаю за просмотром сериала “Менты” или чего-то похожего, нравятся мне отечественные боевички и сериалы про расследования. Люблю их смотреть, поедая эчпочмаки, татарская кухня мне тоже по душе», — подытожил Назаров в конце рабочего дня. Уж чего-чего, а юмора Андрею Викторовичу не занимать.



На последнюю перед вылетом в Финляндию контрольную игру «Нефтехимик» вышел в следующих сочетаниях:



«синие»:



Макаров; Сергеев — Первышин, Квартальнов — Аркалов — Торяник; Огурцов — Брынцев, Авцин — Куликов — Порядин; Шарипзянов — Пиганович, Соловьёв — Якимов — Здунов;



«белые»:



Ежов; Фазылзянов — Арбузов, Шиксатдаров — Бикмуллин — Хайруллин; Чурляев — Волгин, Угольников — Хафизов — Воеводин; Сорокин, Ляпустин — Набиуллин.



Если двумя днями ранее в аналогичной встрече был зафиксирован счёт 1:0, то на сей раз в воротах Макарова (по ходу матча его сменил Озолин) и Ежова побывало аж 19 шайб. Матч завершился победой «белых» — 11:8. Задорная молодёжь перебегала старших партнёров.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">С утра бортом МЧС России мы отправились на сборы в финскую Иматру.<br><br>Подробности и состав команды <a href="https://t.co/fvrcxQrGjC">https://t.co/fvrcxQrGjC</a> <a href="https://t.co/iYYVDA09Pg">pic.twitter.com/iYYVDA09Pg</a></p>— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) <a href="https://twitter.com/HCNeftekhimik68/status/884302980819939328">10 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>