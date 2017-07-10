НХЛ? Нет, Олимпиада! 5 игроков, которые предпочли ОИ новому контракту за океаном

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1. Илья Ковальчук, СКА

Половину лета специалисты гадали — где продолжит карьеру знаменитый 34-летний форвард Илья Ковальчук. И вот сегодня СКА объявил, что подписал новый контракт со своим лидером.

Скептики могут предполагать, что Ковальчук просто не получил за океаном ожидаемых финансовых предложений. Кто-то решит, что что Илья окончательно решил остаться в КХЛ…

Но я лично сомневаюсь в этом, потому что контракт форвард подписал всего на один сезон. Реши Илья осесть в России — наверняка добился бы более длительного и уже «окончательного» договора.

А так… На лицо желание Ковальчука сыграть за сборную России на Олимпиаде. А вот потом можно и за океан вернуться. Если все сложится удачно — со щитом.

Кстати, и сборной России Илья на Зимних играх пригодится. Выскажу свое мнение — на ЧМ-2017 нам в решающих поединках не хватило в команде именно вот такого авторитетного и харизматичного лидера.

Ну и, как никак, у Ковальчука в личной коллекции есть олимпийская медаль — «бронза» ОИ-2002. Плюс шесть наград разного достоинства, завоеванных на чемпионатах мира.

2. Роман Любимов, ЦСКА

25-летний форвард вернулся в ЦСКА после сезона в «Филадельфии». Да, дебют в НХЛ у Любимова вышел не очень удачный. Как он сам признался на днях в интервью «Советскому спорту», за океаном Роман получал слишком мало игрового времени — 5−7 минут за матч, что мешало ему оставаться на высоком уровне. Понятно, что в ЦСКА у него таких проблем не будет. В составе «летчиков» Любимов провел 47 матчей, набрав 6 (4+2) очков.

При этом вариант остаться в НХЛ у нападающего был. Однако он сам принял решение вернуться в Россию. И в том же интервью указал, что главная причина его возвращения — желание сыграть на Олимпиаде.

Оно, скорее всего, исполнится. Ведь для главного тренера нашей команды Олега Знарка Любимов — знакомый парень, который бился (и очень неплохо) за сборную России на ЧМ-2016 и завоевал там бронзовую медаль.

3. Никита Нестеров, ЦСКА

Армейцы вернули в России и 24-летнего защитника, предварительно выкупив права на него у «Трактора».

Ведь четыре года назад Нестеров уехал покорять НХЛ именно из Челябинска. И за это время успел поиграть там за «Тампу» и «Монреаль». А также познакомиться со Знарком, выступив за сборную России на Кубке мира-2016.

Всего в НХЛ Никита провел 132 матча, набрав в них 33 (9+24) очка.

В ЦСКА защитник проведет три ближайших сезона.

4. Сергей Калинин, СКА

Очередным известным новичком питерского клуба стал 26-летний нападающий Сергей Калинин, который ранее выступал в КХЛ за «Авангард», где дорос до звания капитана команды в 2015-году. А затем улетел из родного Омска в «Нью-Джерси».

В данном случае надо признать, что карьера за океаном у Сергея не заладилась. За два сезона в составе «дьяволов» он сыграл в 121 матче, набрав 19 (10+9) очков. Затем последовал обмен в «Торонто».

Поэтому возвращение в КХЛ для Сергея еще и возможность, как говорится, начать все сначала.

— Безусловно, мне хочется сыграть на Олимпиаде, — заявил Калинин на официальном сайте СКА. — Но здесь уже все зависит от меня, от моей игры. Несмотря на то, что игроков из НХЛ на Играх не будет, за прошлые заслуги на такое серьезное соревнование в сборную никого не возьмут.

Решать, конечно, будет Знарок. Но тренер сборной России помнит, что Сергей сражался за его команду на чемпионатах мира и в «золотом» Минске-2014, и в «бронзовой» Москве-2016.

5. Михаил Григоренко, ЦСКА

23-летний нападающий родился в Хабаровске, но начал профессиональную карьеру в «Красной Армии». Справедливости ради отмечу, что в Москве Григоренко провел всего один сезон и еще шесть лет назад, в 2011 году умчался покорять НХЛ.

За это время Михаил успел поиграть за «Баффало» и «Колорадо». Всего на его счету в НХЛ 217 матчей и 64 (22+42) очка.

Ну, а нынешним летом ЦСКА воспользовался своими правами на талантливого форварда, вернул его в КХЛ и подписал контракт на три года.

Григоренко никогда раньше не играл за взрослую сборную России. Он выступал только за «молодежку». Поэтому перед ним стоит самая трудная задача — убедить своей игрой Игоря Никитина и Знарка, что он нужен нашей олимпийской команде.