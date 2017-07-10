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Тренерской работы я не боюсь. Опыт у меня большой: видел, как тренеры работают и в НХЛ, и в российской суперлиге, и в КХЛ. В общем, на всех уровнях. Воочию наблюдал работу таких мастеров, как Рик Кехо, Зинетула Билялетдинов, Сергей Михалев, Алексей Кудашов, поэтому смотрю вперед с уверенностью.

Последний год вы провели вне спорта, если не считать организованного вами кэмпа для подрастающих хоккеистов. Была ли у вас мысль о возможном возвращении в хоккей?

Конечно, когда заканчиваешь игровую карьеру и вся твоя жизнь с хоккеем связана, думаешь об этом. И если бы мне поступило какое-то предложение, даже из детско-юношеской школы, может быть, я бы его принял. Но, если честно, тогда ни одного звонка из клубов или школ не было. Поэтому на тот момент принял решение уйти в немного иную сферу деятельности, а сейчас, видимо, пришло время вернуться.

Когда игрок становится тренером, ему надо переступить определенный барьер. Вы уже оставили его позади?

Еще не знаю, надо сперва выйти на лед. Задачи поставлены самые серьезные. Но уверен, что легко со мной ребятам не будет. Потому что я буду требовать, как требовали в свое время с меня. Спуску никому не будет. Могу пообещать только, что все будет справедливо. Горди мне уже сказал: «Добро пожаловать на темную сторону хоккея».

Успели уже составить впечатление о потенциале команды, пусть и не до конца пока сформированной?

Ребята показали, что могут играть хорошо, но надо добавлять. Понятно, что есть потери в легионерской составляющей, однако я смотрю вперед. Я видел достаточно много игр с участием молодых ребят, которые радуют. Почему бы им не предоставить шанс доказать свою состоятельность? Я могу много чего им дать. Поэтому — только вперед!

Удалось уже наладить коммуникацию с Горди Дуайером?

Лично знаком с ним раньше не был. Знаю, что он играл в НХЛ, но там нам пересекаться не довелось. Первое впечатление от знакомства с ним самое положительное. Вызывает уважение то, что на уровень КХЛ как тренер он поднялся, начав с юношеского хоккея. И довольно успешно руководил «Медвещаком», особенно в первый год (во второй были серьезные потери). Но и в самой сложной ситуации эта команда боролась со всеми, не опускала руки и была опасным соперником. Он уже провел собрание с тренерским штабом «Динамо». Могу сказать, что он очень хорошо подготовлен и является профессионалом с большой буквы. Будем ему помогать, — приводит слова Кольцова hcdinamo.by.