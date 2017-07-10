Сергей Климович назначен спортивным директором «Сибири»

Он выступал за команду из Новосибирска.

Климович родился в Новосибирске, где окончил ДЮСШ «Сибирь». Свою игровую карьеру закончил в 2001 году. Имеет два высших образования: НГПУ (специальность «тренер-преподаватель»); НГУЭУ (Master of Business Administration (MBA L1 — международная программа, обучение на английском языке).



Игровая карьера:

1993/1995 — «Динамо » (Москва)

1996/1997 — «Индианаполис «(IHL), «Чикаго» (NHL),

1997/1998 — «Лас Вегас» (IHL), «Айдахо» (WCHL)

1998/2000 — «Аугсбург» (Германия)

2000/2001 — «Динамо» (Москва)

2001/2002 — «Металлург» (Магнитогорск)

2001/2005 — «Сибирь» (Новосибирск)

2005/2006 — «Спартак » (Москва)

2006/2007 — «Металлург» (Новокузнецк).



С 2009 по 2015 год работал в ХК «Белгород» старшим тренером. С 2015 года работал в «Сибири» на должности скаута.