Даллмэн может покинуть «Барыс»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Как стало известно сайту Шайба.kz, защитник Кевин Даллмэн может покинуть «Барыс». Хоккеист и клуб не договорились о новом контракте.
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Два дня назад «Барыс» сделал Кевину Даллмэну окончательное предложение, однако оно не устроило игрока.
Напомним, в прошлом сезоне 36-летний канадец сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 33 (9+24) очка, в 10 играх
Кевин Даллмэн играет в «Барысе» с 2008 года. С 2012 по 2014 годы он выступал за СКА из
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