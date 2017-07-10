Даллмэн может покинуть «Барыс»

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Два дня назад «Барыс» сделал Кевину Даллмэну окончательное предложение, однако оно не устроило игрока.

Напомним, в прошлом сезоне 36-летний канадец сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 33 (9+24) очка, в 10 играх плей-офф сделал 6 результативных передач.