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10 июля 2017, 13:53 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Даллмэн может покинуть «Барыс»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Как стало известно сайту Шайба.kz, защитник Кевин Даллмэн может покинуть «Барыс». Хоккеист и клуб не договорились о новом контракте.

Как стало известно сайту Шайба.kz защитник <span class=error>Кевин</span> Даллмэн может покинуть <span class=error>Барыс</span>. Хоккеист и клуб не договорились о новом контракте. Увеличить
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Два дня назад «Барыс» сделал Кевину Даллмэну окончательное предложение, однако оно не устроило игрока.

Напомним, в прошлом сезоне 36-летний канадец сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 33 (9+24) очка, в 10 играх плей-офф сделал 6 результативных передач.

Кевин Даллмэн играет в «Барысе» с 2008 года. С 2012 по 2014 годы он выступал за СКА из Санкт-Петербурга. Также хоккеист занимает шестое место в списке самых результативных игроков КХЛ за всю историю лиги.

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