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10 июля 2017, 13:29 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты ЦСКА отправились на первый предсезонный сбор в Финляндию

МОСКВА, 10 июл — Р-Спорт. Хоккеисты московского ЦСКА в понедельник отправились на первый предсезонный сбор, который пройдет в финском Рованиеми, сообщается на официальном сайте клуба.

Сбор ЦСКА в Финляндии продлится до 24 июля, после чего команда вернется в Москву. Ранее сообщалось, что 29 и 30 июля армейцы на своем льду проведут товарищеские матчи с новосибирской «Сибирью».

ЦСКА в прошлом сезоне стал победителем регулярного чемпионата КХЛ, а в плей-офф во втором раунде уступил ярославскому «Локомотиву». Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2017/18 стартует 21 августа.

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