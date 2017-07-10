Хоккеисты ЦСКА отправились на первый предсезонный сбор в Финляндию
МОСКВА, 10 июл —
Р-Спорт. Хоккеисты московского ЦСКА в понедельник отправились на первый предсезонный сбор, который пройдет в финском Рованиеми, сообщается на официальном сайте клуба.
Сбор ЦСКА в Финляндии продлится до 24 июля, после чего команда вернется в Москву. Ранее сообщалось, что 29 и 30 июля армейцы на своем льду проведут товарищеские матчи с новосибирской «Сибирью».
ЦСКА в прошлом сезоне стал победителем регулярного чемпионата КХЛ, а в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter