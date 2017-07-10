Хоккеисты ЦСКА отправились на первый предсезонный сбор в Финляндию

Сбор ЦСКА в Финляндии продлится до 24 июля, после чего команда вернется в Москву. Ранее сообщалось, что 29 и 30 июля армейцы на своем льду проведут товарищеские матчи с новосибирской «Сибирью».

ЦСКА в прошлом сезоне стал победителем регулярного чемпионата КХЛ, а в плей-офф во втором раунде уступил ярославскому «Локомотиву». Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2017/18 стартует 21 августа.