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10 июля 2017, 13:23 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Екабс Редлихс завершил карьеру игрока, он будет тренером

35-летний защитник Екабс Редлихс объявил о завершении карьеры.

Об этом информирует jauns.

Сообщается, что Редлихс будет работать в команде Lido. Сезон-2016/17 он провёл в КХЛ в составе рижского «Динамо» — 4 очка в 33 матчах. Всего на уровне КХЛ Редлихс провёл 236 матчей и набрал в них 24 очка. Хоккеисту не удалось дебютировать в НХЛ, а в АХЛ он провёл 63 матча. Редлихс — чемпион NCAA и обладатель Кубка надежды.

«От рижского “Динамо” не поступило стоящего предложения, и я пришёл в Lido. Рад, что могу передать свои знания и опыт. Хочу понять, удастся ли мне карьера тренера», — сказал Редлихс.

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