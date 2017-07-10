Генменеджер «Салавата Юлаева»: Кареев может стать основным вратарем команды

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«Мы взяли молодого вратаря, с которым контракт на три года. Велика вероятность, что в дальнейшем останется у нас. Его можно будет сделать первым вратарем. Возможно, он уже сейчас будет первым», — сказал Вайсфельд.

22-летний Кареев, который по ходу прошедшего сезона привлекался в сборную России, перешел в уфимскую команду из новокузнецкого «Металлурга» в результате обмена. Также в межсезонье клуб подписал годовой контракт с канадским голкипером Беном Скривенсом, ранее выступавшим за минское «Динамо».

«С экономической точки зрения удалось сбалансировать вопрос с иностранцами, поэтому посчитали, что можем позволить себе шестерых», — отметил Вайсфельд. Он добавил, что считает неожиданными, но оправданными приобретения нападающих из московского «Динамо» — Дениса Кокарева и Артема Федорова.