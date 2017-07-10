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10 июля 2017, 13:12 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Генменеджер «Салавата Юлаева»: Кареев может стать основным вратарем команды

УФА, 10 июля. /ТАСС/. Голкипер Андрей Кареев, который перешел в уфимский «Салават Юлаев» в межсезонье Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), может стать основным вратарем команды. Такое мнение высказал журналистам генеральный менеджер клуба Леонид Вайсфельд.

Кареев перешел в уфимский клуб из новокузнецкого Металлурга в результате обмена. Увеличить
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«Мы взяли молодого вратаря, с которым контракт на три года. Велика вероятность, что в дальнейшем останется у нас. Его можно будет сделать первым вратарем. Возможно, он уже сейчас будет первым», — сказал Вайсфельд.

22-летний Кареев, который по ходу прошедшего сезона привлекался в сборную России, перешел в уфимскую команду из новокузнецкого «Металлурга» в результате обмена. Также в межсезонье клуб подписал годовой контракт с канадским голкипером Беном Скривенсом, ранее выступавшим за минское «Динамо».

«С экономической точки зрения удалось сбалансировать вопрос с иностранцами, поэтому посчитали, что можем позволить себе шестерых», — отметил Вайсфельд. Он добавил, что считает неожиданными, но оправданными приобретения нападающих из московского «Динамо» — Дениса Кокарева и Артема Федорова.

«Салават Юлаев» в прошедшем регулярном чемпионате занял шестое место в Восточной конференции. Борьбу за Кубок Гагарина уфимцы завершили в первом раунде плей-офф, проиграв казанскому «Ак Барсу».

Салават Юлаев
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Вестерлунд: Задача-минимум для «Салавата Юлаева» — попадание в плей-офф КХЛ

Вестерлунд: Задача-минимум для «Салавата Юлаева» — попадание в плей-офф КХЛ

УФА, 10 июля. /ТАСС/. Попадание в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2017/18 является задачей-минимум для уфимского клуба «Салават Юлаев». Об этом сообщил журналистам главный тренер Эркка Вестерлунд после первой тренировки команды на льду «Уфа-Арены».
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