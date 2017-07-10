Вестерлунд: Задача-минимум для «Салавата Юлаева» — попадание в плей-офф КХЛ
УФА, 10 июля. /ТАСС/. Попадание в
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2017/18 является задачей-минимум для уфимского клуба «Салават Юлаев». Об этом сообщил журналистам главный тренер Эркка Вестерлунд после первой тренировки команды на льду «Уфа-Арены».
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«Концентрируемся на том, чтобы больше тренироваться, и результат придет. Уфа — большой город, где любят хоккей, и результат должен быть самым высоким. Но на первоначальном этапе стоит задача попасть в плей-офф», — сказал финский специалист.
«Салават Юлаев» в прошедшем регулярном чемпионате занял шестое место в Восточной конференции. Борьбу за Кубок Гагарина уфимцы завершили в первом раунде
После этого главный тренер клуба Игорь Захаркин был отправлен в отставку, на его место был назначен Вестерлунд. Последним местом работы 60-летнего финна был «Йокерит», который он возглавил в 2014 году после вступления финского клуба в КХЛ.
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