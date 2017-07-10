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«Концентрируемся на том, чтобы больше тренироваться, и результат придет. Уфа — большой город, где любят хоккей, и результат должен быть самым высоким. Но на первоначальном этапе стоит задача попасть в плей-офф», — сказал финский специалист.

«Салават Юлаев» в прошедшем регулярном чемпионате занял шестое место в Восточной конференции. Борьбу за Кубок Гагарина уфимцы завершили в первом раунде плей-офф, проиграв казанскому «Ак Барсу». При этом спонсор клуба — нефтяная компания «Башнефть» (дочерняя структура «Роснефти») — ставила задачу завоевать Кубок Гагарина.

После этого главный тренер клуба Игорь Захаркин был отправлен в отставку, на его место был назначен Вестерлунд. Последним местом работы 60-летнего финна был «Йокерит», который он возглавил в 2014 году после вступления финского клуба в КХЛ.