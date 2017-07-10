«Витязь» работает на сборе в Италии
Хоккеисты «Витязя» прилетели в Верону и оттуда на автобусе отправились в Брессаноне.
Четвёртый год подряд команда начинает сборы именно в этом месте.
В день прилёта игроки провели первую тренировку. В 18:30 местного времени хоккеисты вышли на лёд. После занятия пробежали кросс 4 км. На этом первый тренировочный день сборов подошёл к концу.
За время сборов «Витязь» проведёт четыре матча: 27 июля с «Авангардом», 29 июля с магнитогорским «Металлургом» и со сборной Италии — 31 июля и 1 августа. 2 августа «Витязь» возвращается в Москву.
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