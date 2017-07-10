«Витязь» работает на сборе в Италии

Четвёртый год подряд команда начинает сборы именно в этом месте.



В день прилёта игроки провели первую тренировку. В 18:30 местного времени хоккеисты вышли на лёд. После занятия пробежали кросс 4 км. На этом первый тренировочный день сборов подошёл к концу.

За время сборов «Витязь» проведёт четыре матча: 27 июля с «Авангардом», 29 июля с магнитогорским «Металлургом» и со сборной Италии — 31 июля и 1 августа. 2 августа «Витязь» возвращается в Москву.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">«Витязь» в Италии<br><br>Наша команда прилетела в Верону и оттуда на автобусе отправилась в Брессаноне <a href="https://t.co/zfh8W3Tyv7">https://t.co/zfh8W3Tyv7</a> <a href="https://t.co/Bf8PAcnlO6">pic.twitter.com/Bf8PAcnlO6</a></p>— HC Vityaz (@hcvityaz_khl) <a href="https://twitter.com/hcvityaz_khl/status/884337835494518784">10 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>