Медведев: СКА хотел подписать с Ковальчуком долгосрочный контракт

Санкт-петербургский клуб в воскресенье объявил о подписании с 34-летним Ковальчуком однолетнего соглашения. Срок предыдущего контракта нападающего со СКА истек 30 апреля.

«Переговоры протекали очень конструктивно, хочу выразить полное удовлетворение их ходом и результатом, — сказал Медведев. — Что будет потом, обсудим после следующего сезона. Конечно, нам хотелось бы, чтобы его контракт был долгосрочным, но пока договорились на один сезон».

«После следующего сезона мы продолжим переговоры с Ковальчуком. Да, ему будет 35 лет, но, думаю, что он сможет спокойно выступать до 40 лет», — добавил собеседник ТАСС.

В составе СКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).