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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30336773/
10 июля 2017, 12:09 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Медведев: СКА хотел подписать с Ковальчуком долгосрочный контракт

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Руководство петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА хотело, чтобы контракт с форвардом Ильей Ковальчуком носил долгосрочный характер. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров клуба Александр Медведев.

Санкт-петербургский клуб в воскресенье объявил о подписании с 34-летним Ковальчуком однолетнего соглашения. Срок предыдущего контракта нападающего со СКА истек 30 апреля.

«Переговоры протекали очень конструктивно, хочу выразить полное удовлетворение их ходом и результатом, — сказал Медведев. — Что будет потом, обсудим после следующего сезона. Конечно, нам хотелось бы, чтобы его контракт был долгосрочным, но пока договорились на один сезон».

«После следующего сезона мы продолжим переговоры с Ковальчуком. Да, ему будет 35 лет, но, думаю, что он сможет спокойно выступать до 40 лет», — добавил собеседник ТАСС.

В составе СКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).

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