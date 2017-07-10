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10 июля 2017, 12:01 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Антон Ландер официально стал игроком «Ак Барса», контракт рассчитан на 2 года

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

«Ак Барс» заключил контракт с 26-летним шведским нападающим Антоном Ландером.

Об этом информирует официальный сайт команды. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года. Последние шесть сезонов форвард выступал за команду НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». Хоккеист уже выбрал номер — 58.

В минувшем сезоне 26-летний шведский центральный нападающий провёл 22 матча в Национальной хоккейной лиге, набрав в них четыре (1+3) очка при показателе полезности «+2». В 42 матчах Американской хоккейной лиги на его счету 55 (25+30) очков. Всего в НХЛ Ландер за шесть сезонов в «Эдмонтон Ойлерз» провёл 215 матчей и набрал 35 (10+25) очков при показателе полезности «-41».

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