Илья Ковальчук: Сразу сказал, что приеду в Питер на год

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— Что не срослось с «Нью-Джерси»?

— С «Нью-Джерси» — ничего. Но я и не вел переговоры с «Девилз». Я, как только понял, что НХЛ не едет на Олимпиаду, сразу сказал, что приеду в Питер на год.

— Объявили об этом еще в июне.

— И начали разговаривать.

— Рэй Шеро до последнего говорил, что вы все равно собираетесь за океан.

— Много кто много что говорил. Но это сплетни. Конкретно я ни с кем не разговаривал.

— Почему контракт только на год?

— Потому что в моем возрасте надо идти год за годом.

— Следующим летом все-таки собираетесь в НХЛ?

— Давайте не будем загадывать. На дворе 2017 год. Надо хорошо подготовиться к сезону. Сезон непростой, олимпийский опять же. Много игр за сборную, за клуб. Так что надо набраться сил и потренироваться хорошо.

— Как прошел медосмотр?

— Это у врачей надо спросить. К сезону допустили. Колено восстановилось, я уже пять недель тренируюсь. Так что проблем никаких нет.

— Какие-то личные цели ставите на сезон?

— Выиграть как можно больше трофеев с клубом и сборной.

— Насколько это будет сложнее сделать без Шипачева и Дадонова?

— Они очень мастеровитые ребята. Но выбрали другой путь. Поэтому им нужно только пожелать удачи. Будем надеяться, что у них все получится. И будут приезжать в сборную, помогать команде, так же как они это делали, играя здесь.

— Есть ли у вас надежда, что из НХЛ все-таки кто-то приедет на Олимпиаду?

— У меня надежд нет.

— С Овечкиным это не обсуждали?

— К сожалению, не могу вам рассказать то, о чем мы с ним разговариваем.