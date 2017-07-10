Илья Ковальчук: Сразу сказал, что приеду в Питер на год
Форвард СКА — о предстоящем сезоне.
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Видимо, что-то случилось...
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— Что не срослось с «Нью-Джерси»?
— С «Нью-Джерси» — ничего. Но я и не вел переговоры с «Девилз». Я, как только понял, что НХЛ не едет на Олимпиаду, сразу сказал, что приеду в Питер на год.
— Объявили об этом еще в июне.
— И начали разговаривать.
— Рэй Шеро до последнего говорил, что вы все равно собираетесь за океан.
— Много кто много что говорил. Но это сплетни. Конкретно я ни с кем не разговаривал.
— Почему контракт только на год?
— Потому что в моем возрасте надо идти год за годом.
— Следующим летом
— Давайте не будем загадывать. На дворе 2017 год. Надо хорошо подготовиться к сезону. Сезон непростой, олимпийский опять же. Много игр за сборную, за клуб. Так что надо набраться сил и потренироваться хорошо.
— Как прошел медосмотр?
— Это у врачей надо спросить. К сезону допустили. Колено восстановилось, я уже пять недель тренируюсь. Так что проблем никаких нет.
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— Выиграть как можно больше трофеев с клубом и сборной.
— Насколько это будет сложнее сделать без Шипачева и Дадонова?
— Они очень мастеровитые ребята. Но выбрали другой путь. Поэтому им нужно только пожелать удачи. Будем надеяться, что у них все получится. И будут приезжать в сборную, помогать команде, так же как они это делали, играя здесь.
— Есть ли у вас надежда, что из НХЛ
— У меня надежд нет.
— С Овечкиным это не обсуждали?
— К сожалению, не могу вам рассказать то, о чем мы с ним разговариваем.
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