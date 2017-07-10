«Барыс» провел первое командное собрание (видео)
Хоккеисты вышли из отпуска.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
9 июля «Барыс» провел общее командное собрание. Приветственное слово игрокам сказал президент клуба Аскар Сейдахметович Шопобаев, затем слово взял и главный тренер команды Евгений Геннадьевич Корешков.
Он познакомил команду со своими ассистентами, а также приветствовал новичков «Барыса» — Линдена Вея, Даррена Дица, Алексея Маклюкова, Дмитрия Шевченко, Антона Сагадеева, Георгия Дульнева и других.
Следом Евгений Корешков объяснил игрокам задачу на новый сезон, отметив, что хоккеистам придется биться за страну, в которой они играют, а также за эмблему клуба «Барыс»:
«На собрании мы прошлись по итогам прошлого сезона, наметили план на новый сезон. Прежде всего, представили новичков — есть пополнение и в тренерском штабе, и непосредственно в команде. В новом сезоне у нас десять новых игроков — то есть команда идет ждет омоложение, поменялось полкоманды. Мы будем ставить перед собой только самые серьезные задачи. Показали игрокам клип о прошлом сезоне, позитивные моменты — голы, радость игроков и болельщиков после побед, которые поддерживают нас на протяжении всего сезона» — отметил Корешков.
На собрании присутствовали почти все игроки основного состава, а также ребята, которые находятся на просмотре и молодые игроки из системы клуба. В течение нескольких дней к команде присоединятся нападающие Найджел Доус и Мартин Сен Пьер.
О других подписаниях мы будем сообщать дополнительно.
Новички пока не определились с игровыми номерами. Также команда пока не провела выбор капитана — его имя станет известно позднее. Впереди у «Барыса» неделя тренировок и вылет в Алматы.
Кстати, вот и первое заявление от прибывшего в Астану новичка Линдена Вея.
«Привет фанатам “Барыса”, меня зовут Линден Вей. Я только прибыл в Астану, уже успел провести одну тренировку. Город прекрасный. Жду начала сезона и встречи с вами».
Пожелаем нашей команде хорошей предсезонки! Вперед «Барыс»!
Источник: hcbarys.kz
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter