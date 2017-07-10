Максим Шалунов: К дебюту в ЦСКА меня готовил известный мастер боевых искусств

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— Я счастлив оказаться в клубе с такой историей, как ЦСКА, -начинает свой рассказ Шалунов. — Вот начала тренироваться. Отличаются ли летние тренировки от тех, к которым я привык в «Сибири»? Упражнения совсем другие. И в тренажерном зале, и на земле.

— Переход в ЦСКА — это шаг вперед в вашей карьере?

— Можно и так сказать. Я понимаю, что теперь играю в топ-клубе. И, конечно, готов решать задачи, которые он ставит перед своими игроками.

— Вы переехали в Москву уже готовой связкой с Сергеем Шумаковым. Это поможет вам адаптироваться?

— Всегда проще переходить в любое новое место с привычным партнером, нежели одному.

— Новосибирские болельщики восприняли ваш уход из команды довольно негативно. Готовы к свисту с трибун на гостевых матчах с «Сибирью»?

— Посмотрим, что там будет происходить на самом деле… Да нормально все будет!

— Сейчас третьим партнером в вашем звене оказался Роман Любимов…

— Думаю, о сочетаниях говорить еще рано. Первые тренировки, еще ничего окончательно не решено. У нас там вообще четыре человека пока.

— В «Сибири» вы были лидером команды. В ЦСКА от вас ждут того же. Готовы?

— Да.

— Кроме сибиряков знакомые в ЦСКА есть?

— Конечно! Я тут пол команды знаю. Со многими пересекался. Тут только из моего родного Челябинска шесть или семь человек. Все свои!

— Бытует мнение, что из СКА и ЦСКА проще попасть в сборную России. Согласны?

— Если хорошо играешь, пробьешься в сборную из любой команды. Другое дело, что в ЦСКА мы будем работать под руководством одного из тренеров сборной Игоря Никитина. Это, конечно, плюс. Он сразу будет видеть — готов я к сборной или нет.

— Кстати, разговор с Никитиным у вас уже состоялся?

— Да поговорили, конечно. Скажу, что первый контакт прошел отлично. Но мы с Игорем Валерьевичем знакомы еще по молодежной сборной, где он у нас тренером был. Так что мы не новые люди друг для друга.

— В бытовом плане проблем нет?

— Потихоньку обустраиваемся в столице. Москва, конечно, тяжелый город… Но что ж поделать. Непривычно, что так много народу. Но терпимо!

— Чувствую, что в метро вы пока еще не спускались…

— Ни разу там еще не был. Не рискую пока.

— Как отдохнули летом?

— Все хорошо, был в Европе — Италии и Франции. А потом в Челябинске начал готовиться к сезону. Ходил в зал. У нас там даже был тренер по боевым искусствам — Максим Новоселов. Известная личность. Подтянул нам «физику».

— А вы увлекаетесь рукопашным боем?

— Да какое там! Когда на льду драться приходится, тогда и увлекаюсь. Но вот этим летом поработал. И по мешку, и в спаррингах….