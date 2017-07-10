Агент: СКА и Ковальчук быстро договорились о контракте после публикации календаря НХЛ
МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Петербургский СКА и форвард Илья Ковальчук довольно быстро пришли к соглашению о подписании нового контракта после публикации календаря Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором не оказалось паузы на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Юрий Николаев.
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«Олимпиада явилась основополагающим моментом в решении Ковальчука остаться в России. Когда был объявлен календарь чемпионата НХЛ, в котором не было перерыва на Олимпиаду, то разговор пошел в нормальном русле, и мы со СКА довольно быстро договорились», — сказал Николаев.
В апреле лига объявила, что не будет делать перерыв во время Олимпийских игр в регулярном чемпионате сезона-2017/18. Календарь чемпионата был опубликован перед драфтом НХЛ
Летом 2013 года Ковальчук, у которого до 2025 года действовал контракт с клубом НХЛ «Нью-Джерси», вернулся в СКА. В составе
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