Агент: СКА и Ковальчук быстро договорились о контракте после публикации календаря НХЛ

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Санкт-петербургский клуб в воскресенье объявил о продлении на год соглашения с Ковальчуком, который по окончании сезона-2016/17 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) находился в статусе неограниченно свободного агента.

«Олимпиада явилась основополагающим моментом в решении Ковальчука остаться в России. Когда был объявлен календарь чемпионата НХЛ, в котором не было перерыва на Олимпиаду, то разговор пошел в нормальном русле, и мы со СКА довольно быстро договорились», — сказал Николаев.

В апреле лига объявила, что не будет делать перерыв во время Олимпийских игр в регулярном чемпионате сезона-2017/18. Календарь чемпионата был опубликован перед драфтом НХЛ 22—23 июня . Заместитель комиссара лиги Билл Дэйли сообщил ТАСС, что вопрос о выступлении игроков НХЛ на Олимпиаде официально закрыт.