Ковальчук выбрал Олимпиаду

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Нападающий Илья Ковальчук подписал новый контракт с петербургским СКА. Срок его действия составляет один год. На фоне отъезда за океан двух знаковых игроков команды Олега Знарка — Евгения Дадонова и Вадима Шипачева — подписание 34-летнего форварда пришлось как нельзя кстати.

Одна из самых грозных троек питерского клуба Дадонов — Шипачев — Никита Гусев распалась, и в это межсезонье армейцы проводят активную трансферную политику по восполнению серьезной потери. 28-летний Дадонов пришел к трехлетнему соглашению с «Флоридой Пантерз», а 30-летний Шипачев в течение двух лет будет защищать цвета нового клуба Национальной хоккейной лиги «Лас-Вегас Голден Найтс».

Разговоры о возвращении Ковальчука в сильнейшую лигу мира не прекращались до последнего момента.

События в КХЛ этого лета кардинально отличаются от того, к чему зритель привык в последние годы. Несмотря на активную пропаганду Лиги и хорошие зарплаты, многие хоккеисты предпочли попробовать свои силы за океаном. Даже не помешал тот факт, что на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане игроков НХЛ не будет, и у многих российских игроков менее чем через год появятся реальные шансы выиграть золото Игр, которое в последний раз покорялось нашим соотечественникам в 1992 году в составе так называемой «объединенной команды».

Однако Ковальчук как раз не скрывает, что остаться в России его побудил, в том числе, шанс сыграть на Олимпийских играх.

«Одним из ключевых факторов стали грядущие Олимпийские игры.

Так случилось, что в этом году на них попадут только игроки, представляющие европейские чемпионаты и КХЛ. Конечно, особенно важно было остаться в СКА, потому что за время своего выступления в КХЛ я играл только здесь, с огромной теплотой отношусь и к клубу, и к болельщикам, — приводит слова хоккеиста официальный сайт СКА.

Несмотря на олимпийский сезон Ковальчук осознает, что задача защиты титула обладателя Кубка Гагарина остается одной из важнейших в предстоящем сезоне.

«Естественно, в этом году перед командой будет стоять серьезная задача защитить титул чемпиона, это всегда непросто, поэтому ответственность в этом году выше.

Сезон олимпийский, и каждому, кто хочет представлять свою страну на этих играх, необходимо будет демонстрировать лучшую игру, доказывать свое право надеть свитер сборной.

Я не исключение, это еще один новый вызов для меня, и я готов его принять, — добавил спортсмен.

Права на Ковальчука принадлежат клубу «Нью-Джерси Дэвилз». Российский хоккеист изъявлял этим летом желание вернуться в НХЛ, и.

енеральный менеджер «дьяволов» Рэй Шеро предпринимал попытки произвести обмен 34-летнего нападающего, однако ни один клуб не согласился на условия босса «Нью-Джерси».

Шеро хорошо известен тем, что старается выгадать как можно больше при обмене, и не исключено, что его требования были слишком завышены.

Таким образом, двукратный чемпион мира остался в СКА, но права американского клуба на него истекают уже по окончании предстоящего сезона.

Вполне возможно, что в следующем году Ковальчук уже на правах свободного агента подпишет контракт с одной из команд сильнейшей лиги мира.

Через год Илье уже исполнится 35 лет, но по современным меркам это не так уж и много. Например, 37-летий Патрик Марло, впервые за всю карьеру оказавшись свободным агентом, очень быстро подписал трехлетний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», причем на него претендовал еще ряд команд, включая «Сан-Хосе Шаркс», которые очень хотели переподписать свою многолетнюю звезду, и «Анахайм Дакс».

Так что, возраст Ковальчуку не будет помехой. Единственное, что может отвернуть боссов клубов — это то, как Илья покинул «Нью-Джерси». В июле 2013 года в прессе появилась информация о том, что он хочет завершить выступление в НХЛ и вернуться на родину. В итоге, Ковальчук разорвал контракт с со своим клубом, рассчитанный до 2025 года, и подписал четырехлетний договор со СКА, который истек этим летом.

В Северной Америке к решению Ковальчука отнеслись крайне негативно и подвергли хоккеиста критике.

Хотя прошло уже много лет, не исключено, что те события до сих пор остались в памяти не только болельщиков, но и менеджеров.

В любом случае всего лишь годовой контракт с питерским клубом наводит на мысль, что после Олимпийских игр Ковальчук намерен продолжить свою карьеру в НХЛ.