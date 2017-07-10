В Минске завершился тренировочный лагерь под руководством Шона Скиннера

Тренировочный лагерь проходил на протяжении почти недели. Он привлёк юных хоккеистов из Беларуси и других стран, в том числе из России, Словакии, Украины, Китая и США. программа включала как работу на синтетическом льду, так и занятия на полноценной ледовой площадке.

«Я уже не первый раз в Беларуси и могу сказать, что получаю огромное удовольствие от работы с белорусскими ребятами. Также хочу отметить, что я очень впечатлён работой тренеров из Беларуси и общим уровнем организации. За эту неделю мы постарались максимально интенсивно поработать, чтобы вывести юных хоккеистов на новый уровень. На этот раз мы добавили множество интересных упражнений и техник, которые успешно используют профессиональные игроки НХЛ. Уверен, ребятам было очень интересно, и если будет такая возможность, я с удовольствием приеду к вам снова», — отметил Шон Скиннер.