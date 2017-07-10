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10 июля 2017, 10:43 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Российский форвард Роман Людучин присоединился к китайскому клубу КХЛ «Куньлунь»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 10 июл — Р-Спорт. Российский нападающий Роман Людучин, выступавший в минувшем сезоне за ханты-мансийскую «Югру», пополнил состав «Куньлуня», сообщается на официальном сайте китайского хоккейного клуба.

Ранее генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей сообщил агентству «Р-Спорт», что клуб не стал предлагать 29-летнему Людучину новый контракт. Отмечается, что форвард уже присоединился к китайскому клубу, который проводит предсезонный сбор в Швейцарии.

В прошедшем сезоне Людучин забросил восемь шайб и сделал 11 результативных передач в 45 матчах КХЛ.

Куньлунь
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