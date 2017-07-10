Российский форвард Роман Людучин присоединился к китайскому клубу КХЛ «Куньлунь»

Ранее генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей сообщил агентству «Р-Спорт», что клуб не стал предлагать 29-летнему Людучину новый контракт. Отмечается, что форвард уже присоединился к китайскому клубу, который проводит предсезонный сбор в Швейцарии.

В прошедшем сезоне Людучин забросил восемь шайб и сделал 11 результативных передач в 45 матчах КХЛ.